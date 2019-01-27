SBL／簡浩帥破4000票　黃泓瀚人氣王5768票領先蔣淯安

▲簡浩第四位突破4000票大關。（圖／記者李毓康攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

第16季SBL明星賽票選最後3天，截至27日12：00黃泓瀚票數已經達到5768持續領跑，而上屆的白隊隊長簡浩也在今天以4012票成為第4位票數突破4000大關，而人氣前3高的都是來自台啤，除了黃泓瀚接著為蔣淯安4875票、愛德（Edvinas Seskus）4312票。

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▲黃泓瀚。（圖／籃協提供）

前鋒群方面由黃泓瀚、愛德以及簡浩領先，4到6名競爭相當激烈，目前由裕隆的上季年度MVP呂政儒3725票暫居，富邦勇士蔡文誠3642緊追，預計參加灌籃大賽的扣籃悍將米歇爾3543票。

▲「Z」塞瑟夫（Igor Zaystev）。（圖／籃協提供）

中鋒方面一直由台啤烏克蘭籍長人塞瑟夫（Igor Zaystev）3559票，上屆狂砍55分明星賽歷史紀錄獲MVP的富邦勇士林郅為3354領跑。季中才回鍋SBL披上勇士戰袍的賈西亞（Charles Garcia）以2123票超越璞園陳冠全1864票暫居第3高票。

▲蔣淯安。（圖／籃協提供）

後衛群由一度攻佔仍氣王的蔣淯安4875票領先群雄，富邦勇士主控林書緯3720票次居，2008年NBA選秀探花梅奧（O.J. Mayo）3629票有望職業生涯首次打進明星賽，台啤菜鳥「微笑射手」簡祐哲3531票，而璞園的簡偉儒3107票也逐漸威脅，接下來第5高票則是璞園陳堅恩2094票。

第16季SBL明星賽票選活動，球迷透過下載《ETtoday新聞雲》app，加入會員每人每日12票投給最喜愛的球員，先發前鋒、後衛各取2名，中鋒則是1名，投票將在1月29日23：59截止，明星賽則在2月16日桃園體育館舉行。

球迷選票佔70%，剩下的30%則為媒體選票，將選出24名正取以及6名備取共30人參與對抗賽，兩隊總教練將由本賽季1月27日戰績前二分別當綱。