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SBL／愛德春節去菲律賓放鬆　女友交代帶裝備去練球

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▲富邦賈西亞、米歇爾，台啤蔣淯安、愛德、台啤啦啦隊。（圖／籃協提供）

▲台啤立陶宛籍洋將愛德（Edvinas Seskus）。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

台啤上半季賽程在26日結束，陣中兩位歐陸洋將愛德（Edvinas Seskus）、塞瑟夫（Igor Zaystev）都選擇在假期到東南亞遊玩，女友同樣身為籃球員的愛德，還被交代要帶著球鞋、球衣隨行練球。

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「以前在網路看菲律賓的照片就對那邊很有興趣，我想要去享受海灘，而且從台灣去菲律賓機票很便宜，那裡氣候又溫暖。」愛德說道。來自烏克蘭的塞瑟夫則選擇去泰國度假，由於是跟家人一同出遊，行程偏向純觀光。

愛德的女友目前效力於立陶宛女子聯賽，因此被交代要帶著裝備隨行，邊放鬆邊練球，「她前幾天跟我說，要帶著球鞋、球衣去菲律賓練球保持身手，但我前5天想要躺在海邊好好享受我的假期。」

▲▼台啤，塞瑟夫（Igor Zaystev）。（圖／籃協提供）

▲塞瑟夫（Igor Zaystev）。（圖／籃協提供）

塞瑟夫與愛德加盟台啤，寫下SBL歷史首批歐陸球員紀錄，前者場均17.2分、9.5籃板皆為全隊最佳，射手愛德則是15.7分、5.7籃板、4.3助攻，開季幫助台啤拉出6連勝，目前15勝9敗與龍頭金酒僅有半場勝差。而兩人在台灣人氣也相當的高，明星賽票選愛德為第3位突破4000票大關，塞瑟夫也以3305票排名中鋒第一。

關鍵字： 愛德塞瑟夫台啤SBL
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