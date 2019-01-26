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老四川盃16強出爐　北市興福不敵高市橋頭淘汰

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▲老四川盃北市興福與高市橋頭之戰。（圖／主辦單位提供）

▲老四川盃北市興福與高市橋頭之戰。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

2019第六屆港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽經過三天的激戰，16支晉級決賽的隊伍全部出爐，其中地主高雄市有4隊晉級最多，台南市則有3支隊伍，屏東也有2隊闖進，27日上午9點起，將展開一戰定生死的單敗淘汰賽。

台灣知名火鍋店「老四川巴蜀麻辣燙」秉持取之於社會，用之於社會理念，已連續贊助6年「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽。成立於2003年的「老四川巴蜀麻辣燙」，目前全台擁有13間分店，創辦人梁朝辰雖非運動員出身，但近年卻熱衷運動推展，且提供贊助開辦社會較不太關注的青少年棒球錦標賽，其主要目的就是期望拋磚引玉並聯合國內企業界友人共同贊助體育運動，也希望高雄青少棒球隊增加與外縣市觀摩交流及比賽經驗，提升專業技術與增強自信心，進而一圓青春棒球夢。

該比賽由高雄市七賢國中、高雄市棒球委員會承辦，打入16強決賽的隊伍分別是：高市七賢、南市金城、南投中興、高市大仁、南市安順、澎湖馬公、屏東恆春、高市前金、高市橋頭、桃市龜山、新竹關西、高市忠孝、屏東鶴聲、台東泰源、雲林馬光、南市善化。

來自台北市的興福國中棒球隊，是由前三商虎投手吳世賢所帶領，前2天取得1勝1敗戰績，若能在今天對高市橋頭一役拿下勝利，即可挺進決賽，可惜事與願違，2次的滿壘沒能把握機會，最終以0：5吞敗，未能如願晉級。

對於這樣結果，總教練吳世賢雖覺得可惜，但認為球員的表現已經很棒，「不足的部地方，回去再加強囉！」他表示，「比起其他隊伍，我們球員起步相對來得晚，完全沒有棒球底子，都是在國一入校後才開始打棒球。」

▲老四川盃北市興福與高市橋頭之戰。（圖／主辦單位提供）

▲老四川盃北市興福與高市橋頭之戰。（圖／主辦單位提供）

位在台北市文山區的興福國中，是個相當迷你的學校，全校學生僅158人，但棒球隊卻將近50人，不過都是完全沒有棒球經驗，只是因為對棒球有興趣，才加入學校體育班。

在擁有輔仁大學體育學系、臺灣師範大學體育研究所資歷的校長謝丞韋支持下，興福國中棒球隊在民國100年成軍，由於表現優異，是台北市青少棒重點發展學校，儘管如此，經費卻相當拮据，隊上球員多為原住民，而且大都是來自單親家庭，在沒有多餘資源情況下，有時還得教練自掏腰包；以這次南下高雄出賽為例，由兩位教練自行開車載著球員，風塵僕僕從台北來到高雄。

談到訓練，吳世賢表示，碰完全沒有底子的，剛開始真的很辛苦，而且每年都要重來一次，「舉個例子來說，隊上的捕手剛開始，連怎麼跑壘都不知道，有的甚至不知球打出去接著要衝一壘，更不要說其他事情了。」

雖然教導的過程非常辛苦，但在吳世賢苦心經營下，球隊成軍至今，也繳出不錯的成績單，興福國中不僅拿過台北學生棒球聯賽甲組第二名，同時還受邀中國廣東省參加熊貓盃國際棒球邀請賽，並拿下冠軍；兩週前的福爾摩沙盃全國青少棒錦標賽，興福國中棒球隊也拿下亞軍。甚至去年暑假該球隊的石偉誠獲日本教練團青睞，以公費生身分進入福岡第一高等學校就讀。

▲老四川盃北市興福與高市橋頭之戰。（圖／主辦單位提供）

▲老四川盃北市興福與高市橋頭之戰。（圖／主辦單位提供）

27日展開的16強決賽，博斯運動二台將進行現場實況轉播在甲場地─勝利球場賽程，上午8點30分到8點55分先進行戰前報導，並一直轉播到下午15時的8強淘汰賽為止；28日則是從上午7點55分起，一直到下午5點的閉幕典禮結束為止。歡迎至歡樂看FainTV手機app免費下載中華電信MOD 217、凱擘249、台灣大寬頻249、中嘉210、TBC台灣寬頻 240、北都203。

港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽主辦單位並感謝教育部體育署、高雄市政府的指導，七賢國中、高雄市棒球委員會承辦，觀光局、三民高中、橋頭國中、中華職棒球員工會等協辦，以及富士康廣告媒體集團贊助全高雄市電視牆廣告播出、台亨企業有限公司(享溫馨KTV)、師傅企業股份有限公司、四季地產機構、阿鴻炭烤、科正國際健康事業、太九高爾夫球隊、後勁莊、床的世界、幕府壽司、美濃客家菜等贊助單位大力支持。

▲老四川盃北市興福與高市橋頭之戰。（圖／主辦單位提供）

▲老四川盃北市興福與高市橋頭之戰。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 老四川盃興福
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