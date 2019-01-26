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差1好球欠貝爾崔一個冠軍　遊騎兵本季退休29號球衣

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▲貝爾崔。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝爾崔去年季後高掛球鞋。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

德州遊騎兵隊39歲老將貝爾崔（Adrian Beltre）於去年季後正式宣佈退休，結束大聯盟21年生涯，這位生涯擊出超過3000安的球星，最後8年生涯都在遊騎兵度過，遊騎兵球團也決定在今年球季退休屬於他的29號球衣。

根據德州《沃思堡星報》報導指出，貝爾崔球衣退休儀式時間尚未正式公布，但就目前球團規劃，預計在6月份舉辦。貝爾崔成為繼I-Rod（Ivan Rodriguez）、奧亞特斯（Johnny Oates）、萊恩（Nolan Ryan）和羅賓森（Jackie Robinson），隊史第5個退休背號。

貝爾崔先前表示，「退休這事情考慮了很久，很感激棒球給我的所有機會與一切，現在是離開的時候，打從15歲開始，很享受職業棒球帶給我的所有東西，很幸運能在最高水準的美國職棒打了21年。」

生涯21個大聯盟球季，貝爾崔曾經效力洛杉磯道奇隊、西雅圖水手隊、波士頓紅襪隊、德州遊騎兵隊，大聯盟2933場出賽，擊出3166支安打，477發全壘打，打擊率0.286，上壘率0.339，長打率0.480，4度入選明星賽，拿過5座金手套，4座銀棒獎，3度締造完全打擊，拿過2004年國聯全壘打王，2013年則是美聯安打王。

可惜美中不足的是，他從未獲得冠軍戒指，回顧2011年世界大賽第6戰，是貝爾崔生涯最接近冠軍的一次，當時遊騎兵只差1好球就能封王，沒想到被費里斯（David Freese）掃出三壘安打追平，最後雙方打到第七戰由紅雀抱走冠軍，至今還是遊騎兵球迷的痛。

▲貝爾崔（Adrian Beltre）達成3千安里程碑，家人到場見證。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝爾崔加入達成3千安俱樂部。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 遊騎兵貝爾崔退休
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