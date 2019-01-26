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綠衫軍全員健康回歸　五星勇士認為是奪冠最大威脅

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▲▼暴龍雷納德，塞爾提克厄文。（圖／CFP）

▲塞爾提克被勇士視為奪冠最大威脅。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

「五星勇士」將在27日客場挑戰綠衫軍，儘管今年綠衫軍表現不達外界預期，但他們作為東區豪強，上賽季用殘破的陣容殺入東區冠軍戰，與詹姆斯(LeBron James)率領的騎士廝殺7戰才落敗，就可見他們整體實力相當強大。今年他們全員健康回歸，也被衛冕軍視為奪冠最大威脅。

隨著「詹皇」轉戰西區，東區戰場馬上變成群雄爭霸，季前綠衫軍更被視為東區最強大的勢力，不過賽季過了一半，他們卻僅拿下30勝18敗，排在東區第5的戰績，幾乎不達外界期待。不過由於他們先前靠陣容不完整就殺入東區冠軍戰，現在陣容完整仍讓勇士不敢掉以輕心。

▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士儘管有卡森斯加入仍不敢輕視綠衫軍。（圖／達志影像／美聯社）

作為防守悍將格林(Draymond Green)就絲毫不敢輕視塞爾提克，「我覺得他們是東區最有天賦的球隊，他們仍在搞清楚輪換順序以及投籃。當你擁有一支優秀的球隊，所有事情都要花時間去搞清楚，很多人都認為把優秀的球員集結在一起就能打出好成績但事實並非如此，塞爾提克還在搞清楚要怎麼做，但我覺得他們一定做得到。」

而李文斯頓(Shaun Livingston)則認為綠衫軍蛻變關鍵就是厄文(Kyrie Irving)，「厄文令塞爾提克產生質變，從經驗、天賦的角度來看，他處在另一個檔次。超級球星的分類是基於他們在季後賽的表現，所以厄文才贏得大量尊重。」衛冕軍對於厄文相當熟悉，過往他們一共在總冠軍賽交手過13次，厄文還在2016年搶七大戰中命中一記致勝球，李文斯頓隨後表示，「他在高水平線上做到了，如果他沒投進那球，很多事情就不同了，重要的是他還面對湯普森的嚴防。」

金州教頭柯爾(Steve Kerr)同樣對於塞爾提克有著高度評價，「我喜歡他們的進攻，他們有輛的轉移球，注重拉開空間，打法很賞心悅目。我從史蒂文斯教練偷學很多戰術，並把它用在勇士身上。」

▲杜蘭特與格林爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士隊。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA塞爾提克勇士厄文
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