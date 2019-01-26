凱戈貪財堅持5年約有行無市　太空人有意逢低買進

▲太空人計畫簽回先發凱戈。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

前美聯賽揚獎得主凱戈（Dallas Keuchel）為目前市場最大咖先發，但距離春訓只剩下3個星期時間，他仍在等待工作機會。根據資深記者海曼（Jon Heyman）報導，先發輪值有補強需求的太空人正計畫簽回他。

凱戈自2012年升上大聯盟後，就一直為太空人效力，今年合約到期後拒絕球團合格報價投入自由市場。而他為了在市場爭取一張大合約，他在2017年幫助太空人奪得隊史首座世界大賽冠軍後，就馬上聘請了知名經紀人波拉斯（Scott Boras）。

2016年向凱戈提出5年9000萬美元延長合約，但最後遭到拒絕，原本他預期可以在自由市場獲得更高的報價，開出5年1億美元以上價碼，但近2年市場面臨嚴重寒冬，即便有美聯賽揚獎光環，也有實績證明，但多數球團仍不願冒著簽長約的風險。

目前對凱戈有興趣的隊伍包括費城人、國民、紅人、勇士和藍鳥，費城人可能要等待哈波（Bryce Harper）動向確定之後才會出手。凱戈陣營對於簽約抱持開放的態度，在沒有滿意的價碼前，不排除拖到春訓才簽約。

休賽季太空人先發輪值包括凱戈在內少了3名先發，為了填補莫頓（Charlie Morton）轉戰光芒，以及麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）進行手肘韌帶置換手術所留的空缺，太空人不排除再續前緣。

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