美國政府重開3週恐再關門　紅襪造訪白宮延到5月初

▲2018世界大賽冠軍紅襪隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

美國政府關門進入第35日，儘管美國總統川普（Donald Trump） 25日宣布已經與國會達成共識，暫時結束關門狀態，但美國政府隨時可能再次關門，去年世界大賽冠軍紅襪隊也延後白宮造訪行程。

按造北美四大職業運動冠軍隊慣例，紅襪原定美國時間2月15日造訪白宮與川普見面，但據《波士頓環球報》報導，現在紅襪將延後前往白宮的時間，預計改到5月初，屆時紅襪剛好作客金鶯展開三連戰。

上週紅襪球團高層對於美國政府停擺狀態感到擔憂，並聽從建議更改造訪時間，球員和教練有權利選擇去或不去，先前教頭柯拉（Alex Cora）曾批評川普言論不當，但目前無任何消息指出不會出席，但可以確定的是狄佛斯（Rafael Devers）不會隨隊造訪白宮。

因美墨邊境圍牆預算未解，川普曾經威脅，部分美國政府將關閉1年時間或更久，使得將近約80萬聯邦政府工作人員將被迫休「無薪假」，聯邦員工已經兩度無法領薪，對美國經濟造成極大的威脅。

目前這已經是美國史上政府停擺最長的時間，過去1995年因總統柯林頓（Bill Clinton）和國會共和黨針對政府支出計畫無共識，導致停擺長達21天。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



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