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對抗球團「假先發」　大聯盟提議改回15天傷兵名單

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▲▼光芒，羅莫（Sergio Romo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒上季使用羅莫（Sergio Romo）「假先發」引起風潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟實施長達51個球季的「15天傷兵名單」，於2017年更改為「10天傷兵名單」增添球隊調度靈活性，但現在大聯盟計畫改回過去的15天傷兵名單，以減少牛棚投手使用，活絡球隊打擊提升比賽精彩度，此舉也被外界視為打擊「假先發」所提出的政策。

根據《美聯社》報導指出，大聯盟官方在提交給球員工會的計劃中，納入了傷兵名單時間縮短的提案計畫書。此外，大聯盟也一併將過去提議的「投手計時器」計畫送交給工會。

今年在大聯盟球隊間開始流行「假先發」策略，光芒隊在例行賽就長期採取這項策略，運動家隊與釀酒人隊也在季後賽使用這樣的策略，美聯社報導中提到，大聯盟想要改回15天傷兵名單，希望增加傷兵名單的換人限制，防止球隊濫用「假先發」策略破壞比賽精彩度。

這份報告的提案中，進入傷兵名單的球員至少要在小聯盟待滿15天，但是有幾種方式可以免除這個限制，像是替代進入傷兵名單的球員，或是取代因為藥物或家庭暴力禁賽的球員，抑或是當球員請喪假或陪產假的時候。

大聯盟提出數據顯示，自從傷兵名單從15天改為10天之後，球員進入傷兵名單的次數有顯著的增加，從2016年賽季的563次到2017年來到702次，2018賽季更達到737次為近年新高。

▲▼伍德拉夫季後賽首戰「假先發」3局無失分。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人季後賽也玩「假先發」。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟假先發傷兵名單
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