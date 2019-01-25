雷霆險浪費20分領先　替補及時阻擋鵜鶘反撲

▲衛斯布魯克再度拿下大三元。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

雷霆25日在主場迎來鵜鶘挑戰，由於「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)缺戰，讓鵜鶘戰力大幅受損，亞當斯(Steven Adams)也抓住機會大力肆虐他們油漆區，第三節奧克拉荷馬軍團一度領先達20分，不過鵜鶘沒有放棄一路緊追把分差縮小至個位數，好在派特森(Patrick Patterson)出來及時滅火，最終鵜鶘無力逆轉以116比122落敗。

首節開局身為地主的雷霆雖然打得非常流暢，但鵜鶘同樣來勢洶洶雙方一直互有來往，使第一節打完雙方仍戰成平手，不過奧克拉荷馬大軍次節隨即加強火力，不斷在防守端加壓造成對手失誤，一再有快攻機會單節轟出37比25的攻勢，雷霆半場終了就以65比55取得10分領先。

易籃後雷霆大軍延續上半場的火力，亞當斯更趁著戴維斯缺戰，頻頻肆虐鵜鶘內線，不論是高位的策應或在低位強攻都讓紐奧良拿他沒辦法，一度把領先優勢擴大到20分，衛斯布魯克(Russell Westbrook)也在第三節再次斬獲大三元。不過似乎有著大比分領先後，雷霆有些鬆懈接連出現失誤，加上鵜鶘手感逐漸加溫，也讓分差逐漸縮小。

▲喬治。（圖／CFP）



雷霆帶著16分領先優勢進入決勝節，但他們卻突然當機遭到鵜鶘打了10比2攻勢，隨後哈樂戴(Jrue Holiday)又憑藉個人單打能力繼續把分差縮小到個位數，好在派特森用快攻上籃和三分球連德5分及時止血，雖然鵜鶘一直嘗試扭轉戰局，但無奈都被擋下最終以116比122吞下敗仗。

此役雷霆6人得分上雙，衛斯布魯克繳出23分，17籃板，16助攻的大三元；喬治(Paul George)23分，11籃板，7助攻；亞當斯20分，13籃板，2助攻。鵜鶘方面，哈樂戴22分，9籃板，13助攻；米勒(Darius Miller)21分，7籃板，2助攻；裴頓(Elfrid Payton)15分，4籃板，12助攻；奧克佛(Jahlil Okafor)18分，8籃板。