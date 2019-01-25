SBL／開心泰勒二度回鍋台銀　韋陳明：緣份到了！

▲泰勒（Joseph Taylor）二度回鍋台銀。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

泰勒（Joseph Taylor）二度回鍋，儘管仍無法幫助台銀取勝，但仍獲得總教練韋陳明的讚賞，並稱讚他非常適合台銀。談到能夠在找泰勒回來，韋陳明表示這就是緣分。

去年12月底睽違5季回到SBL再次為台銀效力，不料卻在第2場比賽就嚴重扭傷腳踝，由於養傷時間太長被台銀忍痛割愛，這段期間泰勒也曾到金酒、裕隆測試，最終在本週二度回鍋台銀。

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第3次效力台銀24日天母體育館首戰面對金酒，泰勒狂飆8顆三分球轟炸全場最高的28分外帶12籃板，台銀沒把握住首節建立起的雙位數領先，第三節被反打一波23比1攻勢反倒落後多達20分，第四節急起直追但仍無法彌補第三節失分，終場91比94落敗。

「那時候我覺得傷勢不嚴重，頂多休息一週就可以回歸了，沒想到醫生評估的狀況並不樂觀，運氣實在太差了，」泰勒說道，「我能理解球隊的操作，畢竟這就是門生意，現在我回來了，一旦我站在場上就會百分之百全心全意付出。」

韋陳明也非常歡迎泰勒的歸隊，「可能緣份到了吧，泰勒非常了解台銀的隊形，傳球也都很到位，更樂於傳球，我很滿意他的表現，他很適合台銀。」