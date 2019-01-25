運動雲

> >

SBL／開心泰勒二度回鍋台銀　韋陳明：緣份到了！

ETtoday運動雲

▲▼2019.01.24 台銀vs金酒，張容軒、夏普（Walter Sharpe）、泰勒（Joseph Taylor）。（圖／籃協提供）

▲泰勒（Joseph Taylor）二度回鍋台銀。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

泰勒（Joseph Taylor）二度回鍋，儘管仍無法幫助台銀取勝，但仍獲得總教練韋陳明的讚賞，並稱讚他非常適合台銀。談到能夠在找泰勒回來，韋陳明表示這就是緣分。

去年12月底睽違5季回到SBL再次為台銀效力，不料卻在第2場比賽就嚴重扭傷腳踝，由於養傷時間太長被台銀忍痛割愛，這段期間泰勒也曾到金酒、裕隆測試，最終在本週二度回鍋台銀。

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

第3次效力台銀24日天母體育館首戰面對金酒，泰勒狂飆8顆三分球轟炸全場最高的28分外帶12籃板，台銀沒把握住首節建立起的雙位數領先，第三節被反打一波23比1攻勢反倒落後多達20分，第四節急起直追但仍無法彌補第三節失分，終場91比94落敗。

「那時候我覺得傷勢不嚴重，頂多休息一週就可以回歸了，沒想到醫生評估的狀況並不樂觀，運氣實在太差了，」泰勒說道，「我能理解球隊的操作，畢竟這就是門生意，現在我回來了，一旦我站在場上就會百分之百全心全意付出。」

韋陳明也非常歡迎泰勒的歸隊，「可能緣份到了吧，泰勒非常了解台銀的隊形，傳球也都很到位，更樂於傳球，我很滿意他的表現，他很適合台銀。」

關鍵字： 台銀泰勒韋陳明SBL
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／老將聆聽者　柏安力為富邦特打用多樣道具

中職／火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文　對王柏融有幫助

中職／柏安力特打2小時！林益全縮短準備時間

中職／面臨薪資調降？林益全只管本分：讓經紀人傷腦筋

中職／史博威投回美職卻失速陷低潮　坦言難熬的一年

洋基新簽「滑球怪物」續穿0號寫紀錄　百年隊史第一人

讀者回應

﻿

最新新聞

1下勾牧田和久受邀大聯盟春訓

2納達爾改造快打進攻發球更致命

3ABL／阿提諾強勢復出踢館澳門

4柯瑞回溫飆38分率勇士退巫師9連勝

5卡達擁7進球神射手　南韓要掌握比賽

熱門新聞

1柏安力為富邦特打用特殊道具

2火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文

3柏安力特打2小時！林益全縮短準備時間

4林益全只管本分：薪資讓經紀人傷腦筋

5史博威失速低潮　坦言很難熬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366