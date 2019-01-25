CBA／周儀翔砍關鍵三分打破得分荒　曾文鼎不敵老東家上海

▲周儀翔投進關鍵三分為球隊鎖住勝局。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

CBA第35輪新疆主場交手浙江，新疆小外援亞當斯（Darius Adams）狂砍57分助隊以2分差氣走浙江終止2連敗，周儀翔先發上陣拿到6分結束連4場得分乾旱期；同日，四川主場迎戰上海，曾文鼎替補上陣拿到5分不過仍以12分之差不敵老東家上海隊。

▲新疆外援亞當斯狂砍57分。（圖／CFP）



新疆本土主力阿不都沙拉木缺陣沒打，不過靠著亞當斯一夫當關砍下57分帶隊始終保持領先，儘管浙江在末節上演追分秀，不過此時周儀翔跳了出來命中關鍵三分，最終新疆也以118比116險勝氣走浙江。

▲周儀翔飆進關鍵三分打破近幾戰的得分乾旱期。（圖／CFP）



周儀翔先發上陣，出賽23分鐘三分外線2投2中拿到6分，外加4籃板、2抄截。周儀翔前四戰場均上場時間只有7.9分鐘，也讓他在這4場比賽中得分都是掛蛋，不過今天他也在關鍵時刻為球隊送上重要外線讓教練知道他對球隊的重要性。

四川主場交手上海，上海「寂寞大神」弗雷戴特（Jimmer Fredette）缺陣不過靠著史柯拉（Luis Scola）攻下36分、15籃板以及羅旭東跳出砍下20分、9助攻，終場以106比94擊敗四川。曾文鼎面對老東家上海，板凳出發上場13分鐘，投籃命中率5成，包括一記三分外線，得到5分，外加2籃板、1助攻、1火鍋。

▼曾文鼎對戰老東家上海。（圖／CFP）



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