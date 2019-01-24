中職／王柏融稱最想對決　洪聖欽笑：他被我三振過了

▲王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會，洪聖欽當時也出席。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／嘉義報導

「大王」王柏融25日將搭機前往日本，準備投入火腿春訓。Lamigo桃猿日前為他舉辦歡送會，王柏融透露最想對決投手是昔日隊友兼麻吉洪聖欽，對此洪聖欽笑回：「他已經被我三振過了耶！」眼看好友即將赴日展開新的旅程，他也不忘傳訊息鼓勵，「我特別傳了一張我的打擊照片給柏融，要他低潮的時候看看我打擊的英姿，學學我的打擊，搞不好又成為4割男！」

兩人去年靠著咖啡累積出好交情，洪聖欽回憶說道：「記得那時開季，我和他說，只要他一天敲出2支安打，我就請喝咖啡。」沒想到王柏融手感火燙，幾乎每天都達標，讓洪聖欽最多連續請了4杯咖啡，「啊一周最多才5場比賽，他一直打，我就一直輸。」

有別於2016年、2017年連續兩個球季打出4成打擊率，王柏融去年遇到多段低潮期，回想當時，洪聖欽透露：「後續遇到低潮時，他就不找我玩了，打不好沒有什麼勁想跟我玩，我們換個方式激勵彼此，我會幫他看打擊影片，但自己畢竟不是打者，主要注意打擊動作有沒有跑掉，其實他的揮擊還是很好，只是運氣不佳而已。」

被王柏融點名是最想對決的投手，洪聖欽透露，兩人在業餘時期曾對決過：「那時我大三，柏融大一，但實際對戰內容已不可考，我對那時的柏融也不熟悉。」一旁聽到的劉時豪也說：「其實以前真的對柏融完全沒印象耶！不知道他是誰。」

而兩人在去年季末隊內練習賽曾再度對決，洪聖欽以變速球三振王柏融，「第一球是塞直球內角，後來投一顆變速，他剛好被我三振。」但洪聖欽一直認為，王柏融並沒有卯足全力，「感覺沒有很認真啦，看到我一直笑，被三振也笑。」

眼看王柏融即將赴日，洪聖欽替好友感到開心，也期待兩人未來能在場上進行真正的對決：「他一直是很好的打者，接下來到日本好好適應環境、打出成績，我相信他有一天能夠站上大聯盟。」

▲王柏融歡送會。（圖／記者季相儒攝）