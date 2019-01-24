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澳網／納達爾直落三幹掉西西帕斯　3年兩度闖決賽拚18冠

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▲▼納達爾(Rafael Nadal)2019澳網首輪獲勝。（圖／路透）

▲納達爾（Rafael Nadal）闖澳網男單決賽。（圖／路透）

記者路皓惟／綜合報導

澳網男單四強戰台北時間24日開打，打響名號的希臘20歲小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）出戰西班牙天王納達爾（Rafael Nadal），氣勢如虹的納達爾最終以6比2、6比4和6比0直落三終結希臘小將澳網驚奇之路，近3年兩度闖澳網男單決賽，準備挑戰大滿貫賽第18冠。

西西帕斯和納達爾在首盤互保發球局，接著他在第3局和第7局遭到破發，在決勝局納達爾沒有給這位希臘黑馬機會，納達爾以6比2拿下第一盤。首盤西西帕斯浪費連續2個局點後反被破發，讓納達爾掌握住機會。

第二盤前4局雙方互保發球局，戰成2：2平，隨後雙方互保，比分來到4：4平手，關鍵第9局西西帕斯兩度挽救破發，但納達爾沒有讓機會溜走成功破發，納達爾隨後連下4分保發，第二盤以6比4拿下。

取得聽牌優勢的納達爾越打越順手，把西西帕斯打到崩潰，第三盤先丟發球局，接著第3局和第5局又被破發，納達爾連拿5局，第6局納達爾化解破發點，接著連取2分順順利拿下賽末點，順利晉級澳網男單決賽。

納達爾擊敗西西帕斯拿下澳網決賽門票，這是他生涯第5度闖進澳網決賽，前一次2017年澳網決賽不敵費德勒（Roger Federer），這一次他將挑戰澳網第2座冠軍，同時也是大滿貫系列賽第18座冠軍，而他上次澳網冠軍已是2009年。

▲▼費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲終結費德勒的「希臘黑馬」西西帕斯本屆澳網驚奇之旅畫下句點。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 澳網西西帕斯納達爾
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