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厄文抱病傳簡訊指導　羅齊爾本季得分新高及綠衫軍5連勝

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▲厄文(Kyrie Irving)、羅齊爾(Terry Rozier)。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克後衛厄文(右)、羅齊爾(中）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

塞爾提克後衛「恐怖泰瑞」羅齊爾（Terry Rozier）於上季東區冠軍季後賽頂替厄文表現出色，本季他持續把握機會表現，他於24日頂替因流感不能出賽的厄文（Kyrie Irving）先發上場繳出本季新高24分擊敗騎士，塞爾提克也拿下5連勝，羅齊爾透露，厄文總是會在他不能出賽的時候一大早就傳訊息告訴他，要他做好準備，對他而言厄文就像他的心靈導師。

羅齊爾表示，「只要他不能打，他就會一大早傳簡訊給我，叫我做好心理準備，他非常很樂意這樣做，自從我們兩個一起打球之後他都是如此，他就像我的心靈導師，他總會給我自信。」

羅齊爾於上季季後賽表現亮眼後本季獲得不少球隊青睞，但他季初曾傳出不滿球隊地位，可能會不與塞爾提克續約，但羅齊爾曾表示他不介意打替補，教練史蒂文斯（Bred Stevens）也表示，「他很有職業道德，他不會去提先發的事情，他只是做好準備期待上場。」

羅齊爾上季代替厄文先發上場時6場場均可達14.8分、5.5籃板、5.3助攻、1.6抄截表現，塞爾提克仍需要他做好準備，才可努力前往上季直闖東區冠軍賽的成功。塞爾提克目前以30勝18敗的5連勝之姿排名東區第5。

▼塞爾提克羅齊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼塞爾提克，羅齊爾（terry rozier）。（圖／達志影像／美聯社）

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