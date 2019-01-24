火箭指揮官保羅將回歸　測試OK預計26日戰暴龍復出

▲火箭保羅（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭後場指揮官保羅（Chris Paul）因大腿拉傷至今已缺賽16場比賽，但24日根據火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）透露，保羅本週將會進行測試，檢查傷勢是否適合出賽，並預計保羅於26日或28日時登錄出賽。

丹東尼表示，「他接近復出了，週四會進行測試，看他的狀況決定是否登錄比賽，預計為26日對戰暴龍時復出，若沒有登錄就是在28日對戰魔術時出賽。」

保羅本季仍受上季季後賽大腿拉傷傷勢影響，場均雖可繳出15.6分、8助攻、2.1抄截，但整體投籃命中率下降，場均得分也寫下近6季新低，但火箭於他缺賽期間仍靠哈登（James Harden）火燙表現拉出11勝5敗戰績。

火箭雖然在保羅缺陣後宛如遭遇傷兵魔咒，戈登（Eric Gordon）與卡培拉（Clint Capela）陸續受傷，但17日戈登已歸隊，近4場也有3場繳出20分以上表現，火箭緊急簽下的半獸人法瑞德（Kenneth Faried）表現也相當稱職，只要保羅回歸後能重新組織後場，火箭本來的進攻將會更如虎添翼，火箭上季在哈登與保羅擔任陣中雙核心表現下打出例行賽最佳戰績，並一路廝殺到西區冠軍賽才遭衛冕軍勇士擊敗。

▼火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

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