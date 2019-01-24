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SBL明星賽／7隊人氣比　台啤11人破千票最多、富邦緊追

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▲▼2018.12.28 台啤vs達欣，蔣淯安、成力煥、梅奧（O.J. Mayo）。（圖／籃協提供）

▲台啤全隊共11人明星賽得票數超過1000張。（圖／籃協提供）

記者陳瑞浩／綜合報導

第16季SBL明星賽將於2月16日登場，此次票選活動可在《ETtoday新聞雲》手機APP投票。截至24日中午12時為止，SBL7支球隊中仍屬台啤人氣最高，1000票以上球員高達11位，黃泓翰更以4386票領跑全聯盟，台啤幾乎確定成為明星賽中最多球員參賽的球隊。7支球隊明星賽人氣依序為台啤、富邦、璞園、裕隆、達欣、金酒、台銀。以下為各隊獲超過1000票以上的球隊排名：

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台啤（11人）

台啤本屆明星賽堪稱超級吸票機，全隊共11人超過1000票，5人超過2000票，3人超過3000票，領先全聯盟的黃泓翰更有4000票，本季重現「綠色奇蹟」的台啤因土洋搭配流暢，開季戰績也一度蟬聯龍頭也再度喚醒球迷，目前雖居第二，但本季人氣最高球隊非台啤莫屬。

詳細票數如下：

黃泓翰（4386）、後衛蔣淯安（3723）、洋將愛德（3381）中鋒賽瑟夫（2653）、簡祐哲（2646）、前鋒成力煥（2452）、吳曉瑾（2214）、黃聰翰（2161）、王子綱（1762）、周伯勳（1664）、李愷諺（1362）

富邦（8人）

富邦票數最多球員是打出生涯年「豪弟」林書緯的2782票，陣中也有4位球員超過2000票，跳跳人米歇爾有2658票、林郅為有2450票、「本土洋將」蔡文誠有2239票、「噴射機」張宗憲也有1969票。

票數依序如下：

後衛林書緯（2782）、米歇爾（2658）、中鋒林郅為（2450）、蔡文誠（2239）、張宗憲（1969）、賈西亞（1587）、蕭順議（1442）、劉韋辰（1106）。

▲▼ 富邦林書緯(1)、郭少傑(9)、米歇爾(4)，裕隆呂政儒(13)、桑尼(1) 。（圖／籃協）

▲富邦林書緯（圖／籃協）

璞園（4人）

衛冕軍璞園共有4位球員超過1000票，簡浩的2824票為陣中唯一超過2000票以上球員，其餘球員分別為：簡偉儒（1859）、強森（1049）、「澎澎」陳冠全（1045）。超過900票球員有陳堅恩（962）、林金榜（947）。

裕隆（4人）

裕隆人氣最高球星為「男模射手」呂政儒，他不止為全隊人氣最高，3076票也是聯盟票數第三多，本季打出生涯年的郭昭男也有1950票、聯盟助攻王林韋翰有1170票、國家隊中鋒「鋼鐵人」周柏臣有1042票。

▲裕隆呂政儒、道森、桑尼，台啤蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲裕隆呂政儒（圖／籃協提供）

達欣（3人）

梅奧以2628票領跑達欣，其餘兩人為蘇翊傑（1207）、林宜輝（1058），梅奧近5場手感火燙4度飆破30分以上得分，林宜輝也穩定發揮第二得分點角色，蘇翊傑則為穩定後場指揮官，3人也受達欣虎迷青睞。

金酒（3人）

金酒陣中沒有球員超過2000票，最高人氣為夏普（1647），依序為佐藍（1193）、于煥亞（1030）。金酒本季打出隊史最佳成績，雖因撤換貝茲戰績一度下滑，但在迎來佐藍後磨合不久戰績便回穩，目前以15勝8敗聯盟排名第一，可惜球隊人氣與戰績並未成正比。

台銀（3人）

台銀陣中最高票為為天使（1578）、其餘球員為范士恩（1121）、林任鴻（1006），台銀目前戰績4勝17敗戰績墊底，老牌球星張博勝僅有534票、選秀狀元陳昱瑞有380票，「奶爸射手」陳順詳因傷只有172票。

以上7支球隊論票數而言，超過2000票幾乎很大可能將進入明星賽名單，而超過或即將超過1100票的球員則可能仍有機會以替補之姿入選，距離投票截止29日僅剩6天，春節年前僅剩最後一周4天例行賽，SBL眾星陣容將在2月16日桃園巨蛋舉行的明星賽見真章。

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▼金酒本季戰績排名聯盟第一。（圖／籃協提供）

▲金酒陳文宏、璞園強森、陳冠全。（圖／籃協提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： SBL明星賽台啤金酒
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