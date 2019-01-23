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SBL明星賽／後衛票選蔣淯安一馬當先　豪弟生涯年暫居第二

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▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，3號 王子綱、7號 簡祐哲、5號 愛德（Edvinas Seskus）、14號 蔣淯安、21號 成力煥、32號 塞瑟夫（Igor Zaystev）、總教練 周俊三。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安票數遙遙領先其他後衛。（圖／籃協提供）

記者黃詩崴／綜合報導

第16季SBL明星賽將於2月16日登場，此次票選活動可在《ETtoday新聞雲》手機APP投票，選出你心目中的明星球員，在桃園巨蛋舉辦的明星賽盛宴中亮相。截至23日中午12時為止，投票活動進行了將近一週的時間，目前後衛位置上由台啤蔣淯安、富邦林書緯領跑中，大咖洋將梅奧（O.J. Mayo）則是排在第三，菜鳥簡祐哲則是排在第四。

蔣淯安本季帶領台啤打出全新風貌，場均能夠得到12.5分、2.7籃板、4.4助攻，得分與助攻數與生涯平均都有大幅成長，再搭配台啤的人氣讓蔣淯安成為目前後衛票數中唯一破3千的球員。

▲▼ 富邦林書緯(1)、郭少傑(9)、米歇爾(4)，裕隆呂政儒(13)、桑尼(1) 。（圖／籃協）

▲林書緯本季打出生涯年的表現。（圖／籃協）

富邦「豪弟」林書緯同樣也在今年打出生涯年，場均攻下15分、2.8籃板、5.3助攻，除了場均得分表現亮眼外，投籃命中率也不容小覷，目前三分命中率4成同樣是生涯新高。目前林書緯以2516票暫居後衛榜亞軍。

▲金酒佐藍、于煥亞，達欣梅奧。（圖／籃協提供）

▲達欣梅奧將迎來生涯首度明星賽。（圖／籃協提供）

梅奧、簡祐哲兩人儘管經履歷大不相同，但同樣都是第一年打SBL，目前兩人得票數約莫在2400票左右，分別居第三、四名，如果沒有太大意外應該都那夠在首年就闖進SBL明星賽。

本季轉戰台啤的王子綱，相比過去三季在達欣時期獲得更多上場時間，他也把握著機會，場均能攻下8.2分，再加上有著台啤戰袍的加持也讓他目前獲得1591票位居第五名，過去只有參加過三分球大賽的他，有機會迎來生涯首場明星賽。

璞園簡偉儒本季是第二年轉戰，儘管上場時間去上季相差不遠，不過總體命中率明顯上升，連帶的增加場均得分來到6.8分，射手出身的他本季三分球命中率有44％，目前1541票暫居第六名。

▲▼ 裕隆呂政儒（13）、林韋翰（16）、台啤愛德（9）、簡祐哲（7） 。（圖／籃協）

▲微笑射手簡祐哲有望菜鳥年就挺進明星賽。（圖／籃協）

達欣後衛蘇翊傑本季表現與過往差距不大，不過目前僅得到1113票暫居後衛榜第八名。

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