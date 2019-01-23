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SBL明星賽／中鋒票選塞瑟夫持續領跑　林郅為緊追在後

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▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，3號 王子綱、7號 簡祐哲、5號 愛德（Edvinas Seskus）、14號 蔣淯安、21號 成力煥、32號 塞瑟夫（Igor Zaystev）、總教練 周俊三。（圖／籃協提供）

▲塞瑟夫（Igor Zaystev）暫居中鋒票選榜首位。（圖／籃協提供）

記者黃詩崴／綜合報導

第16季SBL明星賽將於2月16日登場，此次票選活動可在《ETtoday新聞雲》手機APP投票，選出你心目中的明星球員，在桃園巨蛋舉辦的明星賽盛宴中亮相。截至23日中午12時為止，目前中鋒位置上由台啤洋將塞瑟夫領跑，後面還有富邦林郅為、賈西亞緊追在後。

目前經過7天的明星賽票選活動， 塞瑟夫受惠於「綠衫軍」台啤的人氣加持，目前以2400票暫居中鋒人氣王，不過目前與第二名富邦本土中鋒林郅為相差不多，並且相較2天前的票數來看，林郅為有縮小雙方差距的趨勢，因此林郅為還是有機會挑戰中鋒人氣王的寶座。

台啤烏克蘭籍洋將塞瑟夫，歐陸球風注重團隊配合，場均砍下17.2分、9.5籃板、3.3助攻，得分籃板等數據都無法勝過其他隊洋將，不過台啤至今暫居聯盟第二的戰績，外加受到「綠衫軍」球迷的庇蔭也讓塞瑟夫在中鋒票選中一路領先至今。

▲富邦勇士林郅為。（圖／籃協提供）

▲富邦勇士林郅為。（圖／籃協提供）

儘管塞瑟夫始終保持領先地位，但是富邦林郅為來勢洶洶，正在不斷縮小差距中。林郅為本季在雙洋將制度下，上場空間受到擠壓，場均上場時間只有14分鐘，也讓場均數據下降不少，不過在本土內線中林郅為仍相當有人氣，去年也曾入選過明星賽。

富邦賈西亞目前排名中鋒人氣榜第三，也是最後一位得票數破千的選手，上季效力台銀的賈西亞本季擔任富邦救火隊，目前出賽10場，場均能攻下18.8分、10.6籃板、1.2阻攻。目前有著1416票。

▼富邦賈西亞。（圖／籃協提供）

▲富邦賈西亞、米歇爾，金酒于煥亞。（圖／籃協提供）

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關鍵字： SBL明星賽塞瑟夫林郅為賈西亞中鋒
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