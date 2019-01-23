SBL明星賽／吸票機黃泓瀚領軍　前鋒6人台啤佔一半

▲台啤黃泓瀚暫居明星票選人氣王。（圖／籃協提供）



記者黃詩崴／綜合報導

第16季SBL明星賽將於2月16日登場，此次票選活動可在《ETtoday新聞雲》手機APP投票。截至23日中午12時為止，投票活動進行了將近一週的時間，前鋒位置上由台啤黃泓瀚、愛德雙雙突破3000票領跑中，裕隆呂政儒、璞園簡浩、富邦米歇爾、台啤成力煥接續在後。

投票自16日開跑，至今將近一週的時間，老牌人氣球隊台啤球迷紛紛動員，在各位置的人氣王都是台啤的人馬，其中2年級前鋒黃泓瀚更是以3976暫居聯盟人氣王，有機會在今晚突破4千大關，堪稱新世代吸票機。

前鋒位置目前票數第二的同樣是來自台啤，洋將愛德得票數3135，他與黃泓瀚也是現階段前鋒中唯二破3千票的球員，愛德場均得分15.6分、5.6籃板、4.4助攻，儘管得分數據不算突出，不過身為小洋將的愛德與隊友配合良好，助攻數在全聯盟洋將中是最多的，也帶領台啤在目前打出聯盟第二的成績。

▲裕隆呂政儒緊追台啤雙俠。（圖／籃協提供）



前鋒排行第三、四的兩位都是國手級的射手，「男模」呂政儒目前以2827票緊追在台啤雙俠後面，第四的是混血帥哥簡浩以2423暫居第三，若無意外兩位經歷豐富的老將都能順利進入明星賽。

第五的前鋒是富邦洋將米歇爾，接下來排名第六名輪到本季脫胎換骨的台啤成力煥，本季場均得分來到9.4分與過往有著顯著的提升。

▲台啤成力煥有著脫胎換骨的表現。（圖／籃協提供）



究竟本屆的人氣王獎落誰家？明星賽兩隊成員會是同門鬩牆？還是天龍VS地虎？趕快下載「ETtoday新聞雲APP」(https://goo.gl/J1qFh5)來投下您神聖的一票，將喜愛的球員送上明星賽的先發寶座吧！

「SBL超級明星對抗賽」人氣票選開跑！你的一票將決定兩隊先發球員，即日起在《ETtoday新聞雲》App開放投票，參加投票即有機會抽全明星隊後方的汗水淋漓席門票！每人每日最多可投12票，快揪好友一起參加投票，組織心目中的夢幻隊伍吧！

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！