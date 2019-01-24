旭村盃／踢球前割草的小球員長大了　期盼帶隊回校參賽

▲豐里國小校友潘杰鑫。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／台東報導

「國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽」今年邁入第九屆。而在主場台東縣豐里國小過去的小球員，也有好多人以裁判身份回到母校協助賽事進行。第二屆校友潘杰鑫就期盼，未來能夠帶出一支有競爭力的隊伍，回到母校參戰旭村盃這個國內足球盛會。

看到現在的旭村盃有來自全國各地的隊伍參考， 潘杰鑫大呼：「很羨慕啊！以前練習之前都還要自己割草、撿石頭。」雖然離開台東就讀大學，但他依舊心繫母校和過去與豐里隊友一同奮戰的兄弟情，大家曾組隊參戰社會組賽事，每年旭村盃也都會有很多人回到台東擔任裁判或工作人員。

而現在，他還是台東大武國小、國中的足球隊教練，希望未來也能來旭村盃較勁。「我想帶學生回母校比賽，這是一種回饋！」潘杰鑫參加足球隊期間曾到日本比賽，現在就算母親不算太支持他擔任足球教練，仍堅持自己所愛，「其實教練大家都想得差不多。想要傳承、回饋，小朋友踢球開心就好。」

潘杰鑫的額頭側邊有一條傷疤，是過去在操場跌倒經過縫合，自己拆線留下的。而這段故事也常在豐里國小內流傳。當時足球隊資源不足，但獲得國際巨星成龍贊助球衣裝備，到現在成為產出國腳的名校，足球等於是豐里的校史。

而在場邊，潘杰鑫過去在球場上的對手，也都成為了各地小學、俱樂部的教練。大家再度相見歡身份不同，但對足球的愛依舊。「感覺很棒，但也不太一樣了。以前都會互相問比賽幾點？要穿什麼顏色球衣？現在都問說小孩好帶嗎？」

