入圍IWF2018最佳女運動員　幫「舉重女神」郭婞淳投票至31日

▲2018雅加達亞運,舉重女子58公斤級,郭婞淳奪得金牌（圖／記者季相儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳2018年成績斐然，先是在亞運女子58公斤級奪下首金後，土庫曼世錦賽勇奪2金1銀，也入圍國際舉重總會（IWF）年度最佳女子舉重運動員，男女運動員都只各有5個名額，將透過投票選出最佳運動員，投票截止日期在31日。

郭婞淳在去年8月亞運女子58公斤級以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤的成績，奪下自己在亞運的首金，11月土庫曼世錦賽轉59公斤級，以抓舉105公斤、挺舉132公斤，總和237公斤的成績，勇奪2金1銀，在世錦賽已經累積6面金牌。

郭婞淳12月出征卡達盃舉重賽，在女子59公斤級賽事中，以抓舉103公斤、挺舉130公斤、總和233公斤，3項都名列第一，拿下3面金牌，2019年將專心備戰東京奧運，重要的三項比賽依舊是世錦賽、亞錦賽以及卡達盃，而他也入圍了（IWF）年度最佳女子舉重運動員。

女運動員入圍名單如下：

55公斤級冠軍泰國斯利蘇拉特（SRISURAT Sukanya ）

59公斤級冠軍台灣郭婞淳

64公斤級冠軍大陸鄧薇

81公斤級冠軍西班牙瓦倫丁佩雷茲（VALENTIN PEREZ Lidia）

87公斤以上級冠軍俄羅斯卡什麗娜（KASHIRINA Tatiana ）

最後將會選出一位得獎運動員，大家可以透過官網投票，來幫郭婞淳催票，投票截止為1月31日，網址：https://www.iwf.net/best-lifters-2018/