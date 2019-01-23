法瑞德讚火箭很率快　前東家籃網承諾反覆像被騙

▲火箭前鋒法瑞德（Kenneth Faried）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭前鋒「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）22日才剛打完效力火箭第一場比賽，他拿下13分也上演爆扣，表現搶眼，但他23日坦言，他離開籃網時曾因上場時間與前東家鬧得不愉快，他更坦言籃網給他上場時間的承諾像是在欺騙他，轉隊後也認為火箭教頭丹東尼在出賽時間討論上比籃網直率很多。

法瑞德表示，「整件事情令人沮喪，很多時候他們承諾我會上場，這時、那時、此時，有太多次。希望他們直接告訴我什麼時候打，什麼時候不打就好，因為我是一個很真誠的球員，我會願意付出全部，所以當他們一直欺騙又告訴我一切錯誤的事我就會很不開心。」

相較於前東家籃網，法瑞德認為火箭直率得多，法瑞德表示，「我到火箭之後教練丹東尼（Mike D'Antoni）就直接告訴我，嘿！因為努內（Nene Hilario）要打，你不會這麼快上場，但你還是會上，你要準備好。因為你可能會打一段時間，我們需要你。」

「我很尊重這點，因為他們一直都很誠實，如果他們說今天晚上不需要你，你得在適應一下進攻打法，我也因此能理解，也會尊重。」法瑞德補充道。

法瑞德身高6呎8吋，以主打中、前鋒位置而言身高很迷你，但他彈性體能勁爆，籃板判斷準確，阻攻也有一定水準，被經紀人稱為「半獸人」，他曾單季繳出9.2籃板、1阻攻成績，2011年菜鳥生涯效力金塊時就曾拿下年度最佳新秀第一隊、新秀挑戰賽MVP，更代表美國參加2014年西班牙世界盃籃球賽並於該年助美國奪冠。

法瑞德生涯前5季效力金塊都打出不錯成績，但後2季因傷表現下降，2018年被交易至籃網卻未獲重用，原在金塊場均24.9分鐘的上場時間也下滑至9.8分鐘，但他於22日加入火箭立即就獲得23分鐘上場時間，他也繳出13分、6籃板，火箭因卡培拉（Clint Capela）受傷缺陣的戰力也因此獲得支援。

▼火箭法瑞德（持球者）。（圖／CFP）

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