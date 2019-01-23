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李維拉領銜　「大夫」哈勒戴、馬丁尼茲、穆帥一同進入名人堂

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李維拉明年季後退休？(圖／達志影像／美聯社)

▲李維拉（Mariano Rivera）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟台灣時間23日公佈名人堂票選結果，今年一共4人超過門檻的75%進入古柏鎮，由歷史首位全票過關的洋基傳奇門神李維拉（Mariano Rivera）領銜，接著2017年飛機失事的已故強投哈勒戴（Roy Holladay）、水手傳奇馬丁尼茲（Edgar Martinez）、洋基名投穆西納（Mike Mussina）。

李維拉生涯19個賽季都奉獻給洋基，952次救援652次救援點歷史第一，141局季後賽投球42次救援，季後賽鬼神般0.70防禦率歷史第一。首次票選便獲得全美棒球作家協會BWAA 425票全票過關，打破2016年水手傳奇球星小葛瑞菲440票拿437票，99.3%的歷史得票率紀錄。

▲賽揚獎名投哈勒戴（Roy Halladay）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈勒戴（Roy Halladay）。（圖／達志影像／美聯社）

生涯16個賽季，哈勒戴被譽為近代大聯盟最完美投手之一，8度入選全明星、2座賽揚獎及勝投王，還上演過完全比賽、季後賽無安打，首次名人堂票選就以85.4%的得票率拿下363票。

▲▼水手 馬丁尼茲（Edgor Martinez）、洋基 穆西納（Mike Mussina）進入名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬丁尼茲（Edgor Martinez）。（圖／達志影像／美聯社）

來自波多黎各的馬丁尼茲生涯18個賽季都奉獻給水手，生涯.312/.418/.515歷史第6位，外帶300轟、500二壘安的打擊三圍「345俱樂部」，2004年退休之後大聯盟以他命名年度指定打擊獎。退役後第10次挑戰名人堂票選，獲得363票，85.4%的高得票率終於如願進入古柏鎮。

▲▼水手 馬丁尼茲（Edgor Martinez）、洋基 穆西納（Mike Mussina）進入名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆西納（Mike Mussina）。（圖／達志影像／美聯社）

穆西納不僅球場上留下許多豐功偉業，也因為是王建民的良師益友而更被台灣球迷認識。18年大聯盟生涯前後效力金鶯、洋基，一共累積270勝153敗，在歷史上僅有5名投手勝場數、勝率高於他。

但穆西納身處巨怪強森（Randy Johnson）、麥達克斯（Greg Maddux）和葛拉文（Tom Glavine）等300勝巨投的年代，導致成績光芒也被掩蓋，且生涯未達300勝也沒有賽揚加持，導致前5次挑戰名人堂失敗，今年以326票、76.7%得票率飛過75%得票率的門檻，與隊友李維拉一同在今年7月21日一起踏進名人堂。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 名人堂李維拉大夫哈勒戴馬丁尼茲穆帥
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