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名人堂票選出爐　洋基傳奇李維拉締造歷史第一「全票過關」

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▲李維拉42號球衣退休。(圖／達志影像／美聯社)

▲洋基傳奇門神李維拉（Mariano Rivera）。(圖／達志影像／美聯社)

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟台灣時間23日公佈名人堂票選結果，生涯652次救援成功的洋基傳奇門神李維拉（Mariano Rivera）獲得棒球作家協會BWAA 425票全票過關，成就歷史第一人。

過去BWAA名人堂票選過關的最高票率紀錄為，2016年水手傳奇球星小葛瑞菲440票拿437票，以99.3%的得票率進入古柏鎮，李維拉成為歷史第一位以全票過關的球員。

李維拉生涯19個賽季都奉獻給洋基，952次救援拿下652次救援點排名歷史第一，141局季後賽投球拿下42次救援，季後賽超人般的0.70防禦率至今仍是大聯盟紀錄，為洋基捧回5次世界大賽冠軍奠定王朝，奪得2003年美聯冠軍戰MVP、1999年世界大賽MVP，2013年退休之後42號球衣也跟著被洋基退休。

▲李維拉讓對手3上3下，本季17次關門全部成功。(圖／達志影像／美聯社)

▲李維拉。（圖／達志影像／美聯社）

在早期的棒球牛棚投手的使用不像現在分工明確，且舊思維中「終結者」只是上場去執行「特定任務」，導致生涯主要擔任終結者的投手難以叩關，總計78名投手中只有6名是生涯超過300救援，其中最高的是生涯601救援的「地獄喪鐘」霍夫曼（Trevor Hoffman）。

為特定年代名人堂票選的遺珠之憾進行名人堂特別票選的《今日棒球委員會》，在去年12月10日將80年代超級後援王，生涯478次救援排名歷史第3的史密斯（Lee Smith）送進古柏鎮，不僅重新定義終結者角色的重要性，也幫助李維拉的名人堂之路鋪路。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 洋基李維拉名人堂古柏鎮
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