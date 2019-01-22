澳網／納達爾直落三晉4強　對決擊敗費爸的希臘鮮肉西西帕斯

▲納達爾。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

澳網男單8強賽事中，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）出戰美國提亞弗（Frances Tiafoe），順利以直落三（6：3、6：4、6：2）擊敗對手晉級4強，4強賽將要對上希臘20歲的超新星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。

西西帕斯先是在16強擊敗「費天王」費德勒(Roger Federer)，讓費德勒全場錯失錯失12個破發點，8強賽持續展現強大的實力，歷經3小時15分鐘，以7：5、4：6、6：4、7：6(2)擊敗西班牙第22種子阿古斯(Roberto Bautista Agut)，生涯首度闖進大滿貫準決賽。

另一頭，大會第二種子的納達爾8強賽對上提亞弗，展現強大的宰制力，一開始就破了對手的第一個發球局，除了次盤第4局面臨4次deuce辛苦保發外，都順利保下自己的發球局，生涯第11度一盤未失，以6：3、6：4、6：2贏下提亞弗晉級4強，本場更只花了1小時47分鐘。

納達爾共拿下17座大滿貫男單金盃，本場勝出後生涯第30度挺進大滿貫賽男單4強，要面對的就是16強賽擊敗費德勒的西西帕斯，西西帕斯能夠繼續傳奇，還是「蠻牛」納達爾能夠技高一籌，24日下午4點30分開打。

▼西西帕斯16強擊敗費德勒。（圖／達志影像／美聯社）