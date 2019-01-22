中職／杜家明棄投從打改練三壘　開季目標首安

▲杜家明。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／屏東報導

中信兄弟22歲投手杜家明去年季末在球團的建議下棄投從打，教練團將他定位三壘，守備教練黃泰龍也告訴他，轉換身份將是全新的挑戰，必須花更多時間在練習上。杜家明坦言，當初花了將近一個月時間接受此事，自己也已轉換心態：「試試看吧，接下來都會以野手為主。」

杜家明三級棒球時期具豐富國手資歷，國中時期在球隊擔任中心棒次，升上高中後便專職投手、鮮少打擊，2014年自平鎮高中畢業後投入選秀，在第4輪被兄弟選進，被評為極具潛力的投手，預測3到5年將成為兄弟主力先發，但加入職棒後僅2015年、2016年在一軍有出賽紀錄，合計僅出賽32場，去年都待在二軍，只出賽2場，防禦率11.57。

去年季末，杜家明在球團建議下棄投從打，秋訓開始以野手身份投入訓練，相隔多年再度打擊，他坦言相當生疏，好消息是秋訓至今，狀況漸入佳境。

一軍內野守備教練黃泰龍在春訓期間也負責指導杜家明守備：「他的守備進步很多，傳接球沒有問題，但我也有和他聊過，還需要一段時間加強不足的地方，想要有競爭力，攻擊方面要多花心思。」

昔日的業餘強投將以新身份在職棒場上奮戰，不少人為杜家明感到可惜，但如果沒有選擇這條路，他可能將直接離開職棒舞台，沒有後路的他，決定放手一搏。談到新球季目標，杜家明笑說：「沒有想太多，先求首安吧！畢竟一切才剛從頭開始。」