中職／好友陳江和宣布引退　李振昌自曝3年打完想退休

▲李振昌 。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／屏東報導

中信兄弟「紅龜」陳江和21日開訓對外宣布本季打完12場、達成千場里程碑即退休，好友李振昌也感到意外，「當下聽到時才發現，哇...時間真的過得很快。」但對於自己退休一事，李振昌看得坦然，且進一步透露自己與兄弟3年合約到期後，也有退休的想法。

李振昌2018年自美返台投入選秀，為兄弟第一指名，簽下3年月薪62萬合約，業餘時期便與陳江和成為好友；去年剛加入兄弟時，一看到紅龜，習慣性地摸了他的耳朵，陳江和當時苦笑著告訴記者：「（李振昌）每一次都笑我耳朵比澎湖的蚵仔還小。」有趣的互動顯現兩人的好交情。

昨天在開訓儀式上，李振昌聽到陳江和親口宣布退休一事，坦言還是難以想像時間走得這麼快：「他就像是我的closer吧，只要我站在投手丘上，有他在後面守備，總是讓我沒有後顧之憂，我知道只要打到他那邊，交給他就對了。」

今年將滿33歲的李振昌，再過幾年可能也要退休，但他似乎沒有太多眷戀，「3年結束後，我就退了。」脫口說出打算在3年後退休，李振昌隨後又被問一次，「真的不打了嗎？」，他歪著頭笑說：「或許吧，每個人都會有退休的那一天。」

而首度投入兄弟春訓，李振昌維持早到習慣；球隊練球時間約上午8時30分開始，他約莫6點多就會至球場報到，也邀後輩一起早起，同時不忘分享這幾年來的投球經驗，「有什麼事情都可以問我，我很樂意告訴他們。」

加入兄弟邁入第2個球季，李振昌今年依舊是球隊終結者，春訓期間將多練新球種，他說：「中職打者不好對付，左打者很多，特別是Lamigo，希望可以多練一顆球種對決左打，指叉球、變速球都有在嘗試。」