大馬大師賽退馬琳衛冕　依瑟儂平常心：發現她控球問題突破

▲依瑟儂。（圖／路透社）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽馬來西亞大師賽，女單最後由泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)直落二擊敗2018年世錦賽冠軍、西班牙馬琳（Carolina Marin），衛冕冠軍成功，依瑟儂在首局大比分領先，第二局再逆轉超前，「我就是保持平靜，並且享受比賽。」

依瑟儂在去年馬來西亞大師賽決賽擊敗戴資穎封后，本屆雙方在8強賽交手，不過依瑟儂輕鬆以直落二擊敗戴資穎後認為，「戴資穎沒有達到最佳狀況，這是這麼多次交手以來，贏得最輕鬆的一次。」不過戴資穎則是相當平常心，「認為勝負關鍵掌握在自己手上失誤多寡。」

依瑟儂順利挺進決賽後對上馬琳，雙方8次交手，依瑟儂握有5勝，不過近期2連敗，不過首局就維持穩定領先，並連拿9分以21：9拿下，第二局雙方互有攻勢連拿6分，且7度平手，馬琳一度追至20：19超前，不過依瑟儂趕緊追平，收下冠軍點22：20勝出。

依瑟儂收獲今年的第一座冠軍，也完成連兩年馬來西亞大師賽衛冕成功，「我就是讓自己保持平常心，並且享受比賽，我發現馬琳在控球上有一些問題，因此利用他的這一點失誤進行突破。」最後收到效果順利奪冠，依瑟儂也將參加22 日開打的印尼大師賽。

▼馬琳。（圖／CFP）