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豆總朗多25日將復出　湖人後場危機有望解除

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▲▼朗多,rajon rondo。（圖／CFP）

▲湖人朗多。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人日前因手指骨折缺陣的老將「豆總」朗多（Rajon Rondo）即將於25日回歸。根據《洛杉磯時報》報導，湖人總教練華頓（Luke Walton）表示朗多將於25日湖人對戰灰狼的比賽中復出。湖人在先發控球博爾（Lonzo Ball）受傷後一場就迎接這名老將回歸，後場戰力危機也有望獲得解答。

湖人控球朗多因聖誕大戰後診斷出右手指骨折，必須進行手術至少缺席4至5周時間，朗多受傷至今也因此缺席34場比賽。總教練華頓在22日對戰勇士賽後表示，若朗多傷勢沒有退步，他將在25日對戰灰狼時出賽。

32歲老將朗多曾3度拿下助攻王，因場上場下都會指揮隊友而被網友譽為「豆總」，他本季在湖人繳出場均8.4分、6.7助攻，朗多回歸無疑對湖人後場戰力是好消息，因湖人在他缺陣後控球戰力就相當吃緊，先發控球博爾在下場時，球隊只能使用得分後衛如哈特（Josh Hart）、史蒂芬森（Lance Stephenson）、甚至小前鋒英格雷（Brandon Ingram）代打控球。

但博爾於20日腳踝嚴重扭傷，至少缺席4至6周，湖人雖然緊急召回發展聯盟球員卡盧索（Alex Caruso），但22日湖人還是以小前鋒英格雷代打先發控球，他於該役也僅送出3次助攻，如今朗多在博爾缺席一場後就即將回歸，湖人後場戰力也獲得最快解答。

▼球哥博爾腳踝3級扭傷至少缺席4周。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

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