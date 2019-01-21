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球哥腳踝三級扭傷恐缺席6周　湖人急召回卡盧索救火

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▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲球哥博爾腳踝扭傷恐缺席6周。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人二年級生控球「球哥」博爾（Lonzo Ball）20日出戰火箭時不慎扭傷腳踝，經過檢查確定為三級扭傷，預計將缺席4至6周，這使湖人後場戰力相當吃緊，湖人教練華頓（Luke Walton）也表示將會由發展聯盟招回前一季曾替湖人出賽的替補控球卡盧索（Alex Caruso）來彌補戰力空缺。

博爾於上一役第3節時切入左腳踝大扭，他當下甚至無法自行下場需靠隊友攙扶，該日火箭主場X光機還因故障，使博爾只好前往當地醫院檢查。博爾檢查腳踝後確定沒有骨折，核磁共振檢查診斷為腳踝三級韌帶撕裂傷，將至少缺戰4至6周。

博爾雖本來就是湖人先發控球，但自11月份老將朗多（Rajon Rondo）右手掌骨折後湖人後場戰力就陷入緊繃，湖人偶爾使用波普（Kentavious Caldwell-Pope）、史蒂芬森（Lance Stephenson）、甚至小前鋒英格雷（Brandon Ingram）於博爾下場時代打控球，如今博爾受傷後湖人陣中將沒有純控球可用。

湖人緊急招回的控球卡盧索，上季替湖人出賽37場，有7場擔任先發，上場15分鐘場均可繳出3.6分、2助攻、1.8籃板成績，本季效力發展聯盟南灣湖人隊可有14.1分、4.1籃板、5.4助攻場均表現，上季曾入選發展聯盟第二隊陣容。

湖人本季2位資深老將至今都遭遇傷兵問題，詹姆斯（LeBron James）因腹股溝拉傷目前缺賽接近一個月，儘管目前沒有明確復出時間，但他已於16日開始參與球隊練習，朗多則因手指骨折至少需再2周後才有機會回歸，2位老將在陣中時湖人戰績曾一度衝到西區第4，但受傷後湖人也以25勝22敗戰績滑落至西區第9。

▼湖人緊急招回發展聯盟球員卡盧索救火。（圖／CFP）

▲▼卡盧索（Alex Caruso）。（圖／CFP）

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