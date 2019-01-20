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球哥真衰！腳踝大扭、球隊被逆轉　對方主場X光機還壞掉

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▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲球哥腳踝大扭傷退。（圖／達志影像／美聯社）

 記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人今（20）日客場挑戰休士頓火箭，湖人浪費最多21分的領先優勢，被火箭逼進延長後輸球，湖人遭到逆轉起因可能是「球哥」博爾（Lonzo Ball）在比賽中扭傷腳踝退場，也讓人發現火箭主場豐田中心的X光機是壞的。

▲球哥與對手相撞左腳踝大扭。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

湖人與火箭之戰，第三節剩下8分多鐘湖人進攻，博爾持球切入打算分球，遇到恩尼斯（James Ennis）的防守雙方相撞，儘管球哥順利將球傳給了波普（Kentavious Caldwell-Pope）並且假動作跳投命中，讓球哥賺到本場第11次助攻，但與恩尼斯相撞的球哥，當時左腳踝呈現90度的「翻船」讓他痛的躺在地上。

湖人隨後喊出暫停，但是博爾完全站不起來，需要靠隊友史蒂文森（Lance Stephenson）和畢斯利（Michael Beasley）一左一右的攙扶他退場，回到休息室後湖人隊醫要為博爾用X光機進行初步檢查，不過卻發現豐田球場的X光機是故障的，因此只能把球哥送到當地醫院做基本檢查。

目前球哥經過X光檢查後為陰性反應，並沒有結構性損傷，不過之後還要在照MRI來確認傷勢程度，他今天扭到的左腳腳踝，在去年11月交手金塊的比賽中也傷過，這也可能影響到他復原的時程。因此將會缺陣多久還不曉得，這對於湖人而言在已經少了詹姆斯（LeBron James）、朗多（Rajon Rondo）等擁有控場能力的球員後，再傷了主控球哥更是雪上加霜。

▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲球哥近況不錯。（圖／達志影像／美聯社）

在今天的比賽中庫茲馬（Kyle Kuzma）首節就爆量砍下20分，球哥也在大量餵球給他的情況下單節收下7次助攻，今天只上場22分鐘，繳出8分、3籃板、11助攻，其中助攻數是全隊最高，場上正負值+15也是全隊最佳。

球哥近況不錯近5戰場均能攻下13分、6.6籃板以及8.2助攻，扣除今天的比賽不看，已經連續兩場比賽三分外線有著4成以上的水準。

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