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莫里納開嘲諷酸小熊百年僅1冠　嗆布萊恩場上解決！

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▲▼莫里納 。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅雀鐵捕莫里納不爽聖路易被嗆。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）日前上節目稱「聖路易很無聊，誰想去那裡打球？」這句白目玩笑話，引起紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）不滿，在社群網站上猛酸布萊恩，表示已經等不及在場上對決了，也加深了小熊和紅雀之間的世仇恩怨。

前小熊投手丹普斯特（Ryan Dempster）日前主持的談話節目，邀請到布萊恩來上節目，聊到在聖路易打球有多無聊，「誰想要在聖路易打球？真是無聊的地方。我常常被問想去哪裡打球？不想去哪裡打球？聖路易就是我不想去的地方。」

莫里納隨後在Instagram上回嗆，「只有低能愚蠢的球員和魯蛇才會像布萊恩跟丹普斯特那樣發表這種的言論。」接著他又拿小熊百年魔咒酸布萊恩，毫不客氣嗆聲「16年兩枚世界大賽冠軍戒指，小熊100多年來僅1冠。」

很顯然，在社群網站上開嘲諷還不夠，莫里納表示這個恩怨將延續到開季，「噢，沒錯，我們將在場上解決，我已經迫不急待想要上場了。」

「聖路易是我的家。」莫里納表示，「如果任何人說我的家鄉不好，我一定會跟他戰到底，我告訴那些人，我們就是一個大家庭，我們必須團結起來。我們必須為自己的家鄉站出來，出面捍衛自己的家鄉，無論誰說什麼，我們都誓死捍衛。」

▲▼布萊恩的判斷瑕疵將勝利送給對手。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩稱聖路易很無聊，引起紅雀球迷不滿。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 聖路易布萊恩莫里納紅雀小熊
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