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中職／桃猿與日職樂天交流賽25日開賣　最貴500元

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▲▼樂天、Lamigo桃猿台日職棒爭霸賽公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊積極備戰新球季，加強與日本棒球的交流，將邀請日本職棒東北樂天金鷲隊來台進行兩場「2019強者對決台日職棒爭霸賽」，東北樂天金鷹隊預計將以一軍陣容來到台灣，賽事門票將在1月25日(五)中午12時於全家便利商店預售。

「2019強者對決台日職棒爭霸賽」預定在台灣時間2月28號以及3月1號各舉行一場賽事，2月28日下午五點開打，3月1號則是下午兩點開打，皆由Lamigo桃猿隊擔任主場，地點則選擇安排在天母棒球場，Lamigo桃猿隊的休息室安排在一壘。

「2019強者對決台日職棒爭霸賽」票價為指定席全票500元、半票400元；自由席全票450元、半票350元；全區皆有身心障礙購票之優惠。115公分以下孩童在家長陪同情況下可免費入場(但不可佔座位)。

來台遠征的這兩場賽事將列為東北樂天金鷲隊備戰新球季的重要熱身賽，總教練平石洋介將親率陣中子弟兵松井裕樹、田中和基、宋家豪等好手來台，對抗由總教練洪一中領軍，同時也是中華職棒連霸的總冠軍Lamigo桃猿隊。

「2019強者對決台日職棒爭霸賽」爭霸賽的贊助夥伴台灣樂天信用卡為此賽事推出一系列限時加碼的優惠來為「2019強者對決台日職棒爭霸賽」集氣應援。

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