尼克擺爛　坎特合約年不爽球隊不讓他上場

▲坎特不爽球隊擺爛不讓自己上場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

尼克22日在主場迎來雷霆挑戰，最終以109比127的18分差慘敗，對於紐約來說現在的勝負已經不再重要，因為他們已經確定要擺爛，目前僅拿下10勝35拜排在東區倒數第2，但處在當打之年的坎特(Enes Kanter)卻很不滿尼克因為擺爛選擇將他上場時間減少，更公開批評尼克做的決定。

由於尼克選擇重建，自然會開始培養年輕球員，這對於坎特來說相當不公平，不僅從先發被降為替補，出場時間更是被壓縮到寥寥無幾，加上尼克計畫培養寇奈特(Luke Kornet)及羅賓森(Mitchell Robinson)這兩名年輕的禁區小將，導致坎特只能當第三中鋒，但今年是他的合約年，無法上場表現勢必會影響他明年簽約。

面對雷霆一戰，坎特替補登場僅打19分鐘，但仍繳出11分，3籃板，1助攻，但他能上場也是因為寇奈特只打6分45秒就傷退，不然他可能會無法上場，坎特也表達自己不滿，「我很失望，沒有什麼可以讓我開心，我很不同意球隊做這個決定。」

▲坎特明年為合約年，球隊擺爛勢必會影響到他簽約。（圖／達志影像／美聯社）



「我是一名球員都會有好勝心，自然也希望會有大量出場時間，今年前面41場比賽我沒有錯過任何一場，但現在我卻只能排在第4順位，這真的很傷人而且太痛苦了。」可見坎特對於自己的定位很不滿，而先前傳出坎特要求球隊把他交易，但他本人卻否定這項傳聞，「我很喜歡這裡，但我想要打球，我會讓尼克總經理和我的經紀人去處理這件事。」

雖然不滿球隊擺爛，但他仍努力扮演好自身角色，「現階段我能做的就是努力當一名好隊友，並且幫助年輕球員變得更好，但這不是說我已經32歲或33歲是名老將，我才26歲，我仍想上場去打球去競爭。」

▲坎特。（圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！