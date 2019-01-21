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中職／季後「半退休」　林智勝想過不打了甚至有意轉職

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▲▼中信兄弟春訓開訓,林智勝。（圖／記者季相儒攝）

▲林智勝。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／屏東報導

中信兄弟一直有意讓林智勝續當球員，卡在扣薪幅度，遲遲未達共識，如今終於在開訓宣布好消息，雙方簽下1加1年合約。林智勝透露，遲遲打不出成績，去年季後想過就此退休，甚至考慮轉職，多虧經紀公司的三寸不爛之舌，讓他得以延續球員生涯。

林智勝轉戰兄弟第1年出賽104場、136支安打、34支全壘打、107打點，打擊率3成37，2017年兄弟換美籍總教練史耐德，傳出與教練團不合加上受傷，年季末一直在二軍，該年只有出賽56場、打擊率2成88，12支全壘打，去年則一直到5月31日才上一軍，整年出賽58場，打擊率僅2成66、24打點、42支安打。

今年已經37歲的林智勝，因為年紀與成績的關係，球季結束後產生許多想法，「表現真的不好，有機會先發、代打都沒有打出成績，我有點懊惱，想過到澳洲打球，但家庭因素決定不去，後來自主訓練回來後，完全沒有再動。」他苦笑稱，「算是半退休吧...哈哈，也不知道要幹嘛，還有想要轉職。」

之所以選擇留下來，除了自己內心的渴望，林智勝相當感謝經紀公司：「多虧他們的三寸不爛之舌，畢竟經紀人的目標就是要讓選手有舞台，我們去年球季尚未結束時就持續地在溝通了，我還是希望有個機會，但不是每個人都能保證我有機會。」

「既然有機會繼續留下來，我會再給自己一年時間。」對於明年能否以球員身份續留在場上，林智勝表示，都要看今年的成績：「如果表現穩定，當然會選擇繼續打，沒有達到自己想要的目標，我就會退了。」
 

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