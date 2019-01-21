40歲帕奎奧捍衛金腰帶　指名跟梅威瑟再一場世紀拳賽

▲帕奎奧成功捍衛WBA次中量級金腰帶。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

40歲的菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）激戰「梅威瑟二世」布羅納（Adrien Broner），美國時間20日雙方在賭城狂戰12回合，最終帕奎奧一致判定獲勝，成功保住WBA次中量級金腰帶，而他在賽後也向梅威瑟（Floyd Mayweather, Jr.）下戰帖，期望再來一場「世紀拳賽」。

本場賽事一共打了12個回合，比賽初期雙方都互相試探，在第7回合後，體力充沛的帕奎奧主動搶攻，第9回合更逼得布羅納退守擂台角，第12回合帕奎奧出拳數是對方的2倍，比賽後段的大部分時間布羅納都是挨打的局面。

根據比賽數據，帕奎奧明顯佔優，他全場一共有112次出拳擊中，反觀布羅納只有50次，勝負明顯，最終3位裁判判決117比111、116比112和116比112，這位菲律賓拳王拿下生涯第61勝，也順利捍衛次中量級金腰帶。

「我感覺非常爽，因為我打了一場精彩的比賽，我們在訓練營努力練習，特別針對刺拳訓練。」帕奎奧表示，「上帝賜給我健康的身體，讓我40歲依舊能上擂台奮戰，我又再一次證明了自己，我將繼續在擂台上拼搏，我的職業生涯還沒結束。」

賽後帕奎奧向「炫富拳王」梅威瑟喊話，期望重演2015年的世紀拳賽，他說：「叫梅威瑟回來吧，我們要再打一場，想要再與他對打。」梅威瑟也到現場看比賽，只是針對帕奎奧的喊話，他沒有做出回應，僅露出一絲微笑，態度引發外界揣測。根據美媒消息指出，雙方團隊似乎都有再次安排「世紀拳賽」的計畫。

▲帕奎奧點名再戰梅威瑟，要求再一場「世紀拳賽」。（圖／達志影像／美聯社）



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