亞足賽／伊朗2比0輕取阿曼　晉級8強一球未丟將碰大陸

▲亞洲盃16強賽,伊朗vs阿曼 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽20日晚間（台灣時間）正式展開，在越南及大陸紛紛取得8強賽門票後，亞洲傳統強隊的伊朗碰上阿曼，在上半場就攻進2球，最終以2比0擊敗對手，無懸念的晉級8強，持續朝著1976年後的冠軍目標邁進。

16強賽在越南PK大戰4比2擊退約旦、大陸2比1逆轉泰國後，伊朗碰上阿曼並沒有遇到太多阻礙，上半場第1分鐘，伊朗禁區犯規吞牌，阿曼Ahmed Kano操刀罰球，不過被守門員Beiranvand預判到撲救，第31分鐘阿曼Musalami停球失誤，原先要回傳門將，讓Jahanbakhsh出角鏟射進球，伊朗1比0。

第39分鐘伊朗Dejagah禁區起腳，但被阿曼兩名球員放倒吞下黃牌，Dejagah操刀罰球直射攻門，伊朗2比0領先進入下半場，球權多數掌握在伊朗腳下，不過下半場雙方都未能再破門，終場伊朗就以2比0擊敗對手挺進8強。

值得一提的是，被視為本屆奪冠大熱門的伊朗，在小組賽中先以5比0大勝葉門，再以2比0擊敗越南，最終和伊拉克以0比0踢平，三場比賽打進7球0失球輕鬆晉級16強，16強賽以2比0擊敗阿曼，至今取得3勝1平9進球0失球，展現強大的進攻及防守能力。

近期在亞洲盃的8場比賽中，伊朗有7場都沒有丟球，只有在上屆8強賽，在10人上場的情況下，被伊拉克轟進3球，不過卻連決賽都沒進過，因為上屆8強賽和伊拉克3比3平手，進入PK戰6比7落敗。伊朗接下來將對上大陸，爭取4強門票。