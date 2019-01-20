火箭為迎來半獸人　積極兜售甜瓜清空間

▲火箭積極兜售安東尼。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

休士頓火箭預計將簽下剛與籃網買斷合約的法瑞德（Kenneth Faried），不過火箭目前的球員名單已經滿編，要簽下法瑞德將要清出一個空間，根據外媒報導，火箭的A計畫是交易掉「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）；B計畫則是開鍘10天短約的紐納里（James Nunnally ）。

▲火箭想迎來法瑞德頂替卡培拉（Clint Capela）受傷的空缺。（圖／達志影像／美聯社）



「半獸人」法瑞德已經與火箭談好加盟，將會在22日完成簽約，因此火箭需要在此日期前清出輪值空間。根據知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，火箭相當積極想交易掉安東尼，不過如果交易不掉，不打算直接裁掉甜瓜，而是把10天短約的紐納里裁掉。

儘管目前就消息看來甜瓜如果不是被交易掉，將不會直接被裁，不過根據《NBC Sports》報導，火箭總管莫雷（Daryl Morey）想在交易大限前，為本季頻頻上演逆天表現的「大鬍子」哈登（James Harden）找來幫手，因此甜瓜只要繼續在市場上沒行情，那還是有很大的可能遭火箭裁員。

▲安東尼只為火箭打10場比賽。（圖／達志影像／美聯社）



安東尼去年夏天轉戰休士頓，與哈登、保羅（Chris Paul）組成新一代火箭3巨頭，未料僅打10場就此破局，自去年11月9日作客雷霆得到2分後，甜瓜就再也沒上場過。不過他近日被目擊在紐約自主訓練，狀態似乎維持得不錯。

可能成為火箭迎來「半獸人」祭品的紐納里，他是因雙向合約球員豪斯（Danuel House Jr.）時間到期下放發展聯盟，才在17日與火箭簽下10天短約頂替空缺，紐納里今年27歲是個6呎7吋（約201公分）的小前鋒，有著不錯的外圍投籃能力，又有豐富的歐洲聯賽經驗，去年與灰狼簽下2年合約，不過在7日遭灰狼釋出，據外媒報導在被灰狼釋出後有多支歐洲球隊奉上合約，但他選擇前往火箭繼續挑戰NBA。

▼紐納里在簽下10天合約前曾在灰狼出賽13場比賽。（圖／達志影像／美聯社）



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