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英格雷延長賽砍11分無助湖人　球哥傷退是輸球主因

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▲▼博爾（Lonzo Ball）與英格雷（Brandon Ingram）。（（圖／CFP）

▲博爾（Lonzo Ball）(右)此戰因傷退場，英格雷（Brandon Ingram）(左)延長賽攻11分。（（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

湖人在20日與火箭在一度領先到達21分的情況下遭到戈登(Eric Gordon)砍進追平比數的三分球被逼入延長賽，最終湖人也在延長賽中惜敗，在延長賽砍下11分的英格雷(Brandon Ingram)就對湖人隨隊記者表示當博爾(Lonzo Ball)受傷後，勝利就從手中溜走了。

博爾是在第三節的一次切入後扭傷退場，火箭便藉此機會將分差逼近，湖人雖展現韌性也能命中關鍵投籃，但最後哈登(James Harden)以及戈登聯手將比賽逼入延長賽。正規賽表現不佳的英格雷在延長賽跳出來個人5投4中攻下11分，但火箭靠著不斷製造犯規加上湖人的一次關鍵失誤獲勝。

▲▼火箭湖人。（圖／CFP）

▲戈登的三分球將比賽帶入延長。（圖／CFP）

博爾在退場前留下8分11助攻的優異成績，因此英格雷在被問到落敗原因時就表明「球哥」的提前離場是關鍵，此戰攻下全隊最高32分的庫茲馬(Kyle Kuzma)也表示，「球隊少了三個組織者的情況下要贏球非常困難，希望博爾可以盡快歸來。」

博爾在賽後經過初步檢查後並沒有骨折，還不確定需要休息多久，湖人可能在少了詹姆斯(LeBron James)、朗多(Rajon Rondo)和博爾的情況下，在22日主場面對勇士。

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