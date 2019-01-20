大鬍子48分領軍　上演21分逆轉秀氣走湖人

▲哈登轟下48分帶領火箭完成21分逆轉秀。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人20日交手休士頓火箭，湖人首節靠著庫茲馬（Kyle Kuzma）火力全開拿下20分的帶領下，在上半場最多領先火箭多達21分，不過火箭在「大鬍子」哈登（James Harden）的帶領下追近比數，末節讀秒階段靠著戈登（Eric Gordon）的追平三分將戰局拉進延長賽，延長賽火箭靠著罰球優勢外加庫茲馬邊線發球失誤，終場火箭以138比134逆轉湖人。

▲庫茲馬首節就攻下20分。（圖／CFP）



首節庫茲馬手感發燙9投7中包括4記三分球攻下20分，外加博爾、波普（Kentavious Caldwell-Pope）輪流發威，首節火箭靠著哈登外加戈登提供火力不敵對方的多點開花，首節結束湖人以39比26領先火箭。

次節火箭小瑞佛斯（Austin Rivers）先用火箭開局，湖人則是由米凱盧克（Sviatoslav Mykhailiuk）

、畢斯利（Michael Beasley）聯手合得7分持續維持分差，戈登急忙連投帶罰攻下4分止住失血，但是英格雷（Brandon Ingram）、祖巴奇（Ivica Zubac）、哈特（Josh Hart）等小將接連得分，湖人再掀起一波8比0小高潮，第二節剩下8分半後湖人以57比36領先多達21分，不過哈登用罰球結束第二節，半場火箭以46比64落後湖人。

第三節前段雙方你來我往，分差沒有太多變動，此節進行到8分39秒時博爾一次切入不慎扭傷腳踝，由隊友攙扶下場，這此之後火箭的進攻像是被叫醒了，大鬍子連續飆進外線外加恩尼斯（James Ennis）火力挹注率隊打出13比2的反擊高潮，此時火箭已經分差追近至7分差，湖人喊出暫停總教練華頓（Luke Walton）向裁判抱怨尺度反被吹兩次技術犯規退場，哈登也穩穩收下2個罰球，第三節終了火箭82比86落後4分。

▲戈登正規賽最後2秒投進追平三分。（圖／CFP）



末節少了「球哥」以及華頓的湖人隊，靠著「舞王」史蒂文森（Lance Stephenson）獨撐大局，先是連續2記三分，接下來雙方幾波攻勢都互有收穫，史蒂文森再追加1顆三分湖人重新要回10分領先，不過火箭靠著格林（Gerald Green）投進三分外加哈登快攻爆扣追近5分差，正規賽最後32.7秒哈登投進三分外線將比數追至3分差，隨後史蒂文森三分落空，湖人趕緊對哈登犯規讓他穩罰兩球，隨後4.9秒火箭對祖巴奇故意犯規他也命中罰球，最後2秒戈登接獲傳球投進拉竿追平三分將比賽帶進延長賽。

死裡逃生的火箭在延長賽火力全開，戈登、哈登連續命中三分取得6分領先，不過英格雷挺身而出連續拿到5分外加祖巴奇的加罰命中追平比數，但是延長賽尾聲火箭頻頻切入禁區造成祖巴奇6犯退場，比賽最後14.5秒戈登2罰1中被湖人抓下籃板喊出暫停，此時湖人落後2分開邊線球，哈特傳給庫茲馬發生失誤也葬送掉比賽的勝利。

▲火箭延長賽頻頻製造對手犯規站上罰球線。（圖／CFP）



哈登此役攻下48分、8籃板、6助攻外帶4次抄截，戈登則有30分、5籃板、4助攻的演出，小將恩尼斯貢獻18分、格林也有17分進帳；湖人最高分的是庫茲馬32分、8籃板、2助攻，英格雷21分、5籃板、4助攻，博爾則是有著8分及全隊最高的11次助攻，不過他在第三節扭傷腳踝退場。