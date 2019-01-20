豪哥手感冰冷但送6助攻　老鷹仍不敵綠衫軍遭逆轉

▲厄文砍下32分。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

波士頓塞爾提克20日客場挑戰老鷹，主場的老鷹前三節保有領先，不過在末節遭到綠衫軍反撲，終場前3分鐘被打一波10比0攻勢，就此無力回天，塞爾提克一哥厄文（Kyrie Irving）砍下全場最多32分的帶領下，綠衫軍以113比105分逆轉老鷹，林書豪板凳出發拿到6分外帶6次助攻。

▲林書豪頻頻為隊友製造機會。（圖／CFP）



首節坦圖（Jayson Tatum）先抄截然後切入禁區造成2+1為球隊首開紀錄，不過老鷹靠著柯林斯（John Collins）、班布瑞（DeAndre' Bembry）合力上演一波10比0小高潮反超比數，莫里斯（Marcus Morris）趕緊用三分外線止血，隨後雙方你來我往，不過老鷹擁有些微領先，林書豪在首節剩下5分34秒登板，上來先抓下一個防守籃板，過沒多久就餵給菜鳥史佩爾曼（Omari Spellman）一記助攻，首節結束老鷹36比28領先綠衫軍。

▲林書豪中距離跳投命中。（圖／CFP）



次節一開始林書豪就待在場上並且為隊友赫爾特（Kevin Huerter）創造連續得分機會，林書豪次節剩下10分17秒中距離跳投2分到手，落後的塞爾提克靠著坦圖追分，不過老鷹攻勢依舊較為凌厲，林書豪站上罰球線兩罰俱中，此時取得14分的領先，厄文帶隊連拿11分，老鷹楊恩（Trae Young）則趕緊投進三分外線止血，半場結束老鷹以67比60領先。

易籃再戰，老鷹柯林斯在籃下得到2+1的機會完成三分打，厄文隨後用一記三分給予回應，柯林斯想在籃下在給對方一記重拳被塔圖賞了個鍋子，接下來林書豪多次傳給倫恩（Alex Len）爆扣得手，塔圖單節拿下8分苦苦追趕，不過史馬特（Marcus Smart）在此節因領到2次技術犯規遭驅逐出場，三節結束老鷹依舊以89比83領先對手。

▲塞爾提克霍佛德末節一波10比0攻勢終結老鷹。（圖／CFP）



末節開始老飛人卡特（Vince Carter）突破切入得手，不過布朗（Jaylen Brown）很快帶領球隊打出一波9比0小高潮將比分反超，楊恩還擊三分以及倫恩連續在籃下得分老鷹再度要回領先，不過此時霍佛德（Al Horford）跳出來打出一波10比0攻勢就此為比賽定調，終場塞爾提克以113比105逆轉老鷹拿下3連勝。

林書豪今天板凳出發上場21分鐘，手感不佳僅拿到6分不過為隊友送出6次助攻。

▼老飛人卡特。（圖／CFP）



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