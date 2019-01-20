YAMAHA CUP／測試廣州富力通過　莒光呂毅廷要當王牌7號

▲莒光國小紅 呂毅廷。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台中報導

第十屆YAMAHA CUP全國總決賽於19日在台中展開，闖進4強的莒光國小紅，陣中「紅牌」呂毅廷不僅多次上演精彩過人，也在關鍵時刻射門得分穩定軍心，領隊劉昌森透露，他日前才到大陸廣州富力測試通過，未來將會到大陸發展，而呂毅廷則表示，自己去大陸的目標很簡單，「我要超越其他人，成為先發王牌7號！」

因為爸爸深深喜愛足球，呂毅廷和弟弟呂毅宏幼稚園就參加俱樂部踢球，教練李麗華說，呂毅廷的球場意識很好，心理素質、對時間的掌控能力也都很出色，因此家人才會決定讓他到大陸測試，「他可以說是我們球隊的『紅牌』，關鍵時刻都能幫助到球隊，表現可圈可點。」

▲呂毅廷表現受到教練讚賞。（圖／台灣山葉機車提供）



呂毅廷日前赴大陸廣州富力足球學校測試，他笑說，去測試的時候覺得旁邊的人都很大隻，感覺就很強，「所以我就放下心，用我的心情去踢，就是不要想太多、不要緊張，大概就是跟朋友一起踢球的感覺，這也讓我交到新朋友。」

據悉，目前在廣州富力足球學校共有6位台灣人，分散在國小到高中之間，而本次測試僅呂毅廷一個台灣人，最終也成功通過測試，他笑說知道結果不會很驚訝，「很開心啊，因為我覺得我那天踢得不錯，我有實力！」

通過測試後，大陸方面可能要呂毅廷六年級下學期就到當地，因為2006年出生的球員會一同訓練，「一半想去一半不想去，因為我捨不得我現在的隊友，但又想去新環境事事難，看能不能更進步，未來再挑戰不同的地方。」

身穿尤文圖斯當家球星C羅(Cristiano Ronaldo)的號碼7號，呂毅廷說這位傳奇也是他的偶像，而他更許下願望，未來到大陸踢球後，要持續精進自己，「我要去超越他們，成為先發王牌7號！」