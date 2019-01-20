運動雲

> >

YAMAHA CUP／練習時間少　莒光國小紅當畢旅享受進4強

ETtoday運動雲

▲2018YAMAHA CUP，莒光國小紅(黃)。（圖／台灣山葉機車提供）

▲莒光國小紅(黃)闖進4強。（圖／台灣山葉機車提供）

記者顏如玉／台中報導

第十屆YAMAHA CUP於19日在台中朝馬足球場進行全國總決賽，第二度挺進決賽的莒光國小紅，一路挺進4強後，可惜不敵協和國小無緣冠軍戰，領隊劉昌森表示，隊裡人不多，練習時間又比較少，身體強度和別隊難抗衡，「所以這次就當畢業旅行享受足球就好。」

莒光國小足球隊創立時間不長，球員大多從三年級下學期開始訓練，而出來參與本次YAMAHA CUP的11人就全都是六年級，而球隊是以俱樂部方式經營，劉昌森說，「我們就是使用者付費，每個人每個月都要繳教練費，而每個球員都是學校學生，派學校老師管理，但教練是外聘的。」

▲2018YAMAHA CUP，莒光國小紅(黃)vs佳里國小(綠)。（圖／台灣山葉機車提供）

▲莒光國小紅(黃)小組賽擊敗佳里國小(綠)。（圖／台灣山葉機車提供）

因為不是校隊，練習時間也不多，一週僅練8小時，琉昌森說，這樣的練習時間對在發育的孩子來講比較少，「所以我們的身體素質、身體強度和其他隊伍比起來就會比較難抗衡，但我就希望他們能享受足球，當作一次畢旅，快樂踢球就好。」

莒光國小紅在本次全國賽中，於小組賽2比1擊敗佳里國小、2比2 PK(4比2)勝宜縣凱旋闖進4強，面對去年拿下學童盃冠軍的協和國小，遭到3比1擊退止步，無緣挑戰冠軍，但仍寫下隊史最佳。

對於能在第十屆闖進YAMAHA CUP全國決賽，劉昌森表示，非常地與有榮焉，「我們從預賽一場場打過來，以全勝之姿打進決賽，也相當享受這優質的比賽，可以說是我們最快樂的事情。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： YAMAHA CUP第10屆2018 YAMAHA CUP全國決賽莒光國小
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

推薦閱讀

YAMAHA CUP／受學童盃淘汰影響　新市要多比賽改善心理

YAMAHA CUP／家長開車繞大半個台灣　花蓮BFC參賽好辛苦

YAMAHA CUP／JUBILO黃金教練團連十年來台　見證台灣成長

YAMAHA CUP／前一天才拿市長盃冠軍　同安十屆全勤奪首冠

熱門新聞

世界12強分組即將出爐　中華隊與日澳同組

高中木聯／螃蟹球「很噁」紅到國外　劉崇聖目標旅外

康寧轉學到崑山科大　盜總林易增離開球界發展香蕉技術

澳網／被謝淑薇打到洩氣摔拍　　大坂直美：不知球會打到哪

中職／想來台灣組球隊　沖繩還沒有死心

林書豪恢復訓練20日先發戰綠衫軍？　楊恩生病出戰成疑

讀者回應

﻿

最新新聞

1莒光呂毅廷測試廣州富力要當先發7號

2練習時間少　莒光國小紅當畢旅享受

3受學童盃淘汰影響　新市要改善心理

412強分組將出爐　中華與日澳同組

5花蓮BFC開車繞大半個台灣參賽

熱門新聞

112強分組將出爐　中華與日澳同組

2螃蟹球紅到國外　劉崇聖目標旅外

3康寧轉崑山科大　林易增離開球界

4大坂直美：不知謝淑薇球打到哪

5想來台灣組球隊　沖繩還沒有死心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366