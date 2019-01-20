YAMAHA CUP／練習時間少　莒光國小紅當畢旅享受進4強

▲莒光國小紅(黃)闖進4強。（圖／台灣山葉機車提供）



記者顏如玉／台中報導

第十屆YAMAHA CUP於19日在台中朝馬足球場進行全國總決賽，第二度挺進決賽的莒光國小紅，一路挺進4強後，可惜不敵協和國小無緣冠軍戰，領隊劉昌森表示，隊裡人不多，練習時間又比較少，身體強度和別隊難抗衡，「所以這次就當畢業旅行享受足球就好。」

莒光國小足球隊創立時間不長，球員大多從三年級下學期開始訓練，而出來參與本次YAMAHA CUP的11人就全都是六年級，而球隊是以俱樂部方式經營，劉昌森說，「我們就是使用者付費，每個人每個月都要繳教練費，而每個球員都是學校學生，派學校老師管理，但教練是外聘的。」

▲莒光國小紅(黃)小組賽擊敗佳里國小(綠)。（圖／台灣山葉機車提供）



因為不是校隊，練習時間也不多，一週僅練8小時，琉昌森說，這樣的練習時間對在發育的孩子來講比較少，「所以我們的身體素質、身體強度和其他隊伍比起來就會比較難抗衡，但我就希望他們能享受足球，當作一次畢旅，快樂踢球就好。」

莒光國小紅在本次全國賽中，於小組賽2比1擊敗佳里國小、2比2 PK(4比2)勝宜縣凱旋闖進4強，面對去年拿下學童盃冠軍的協和國小，遭到3比1擊退止步，無緣挑戰冠軍，但仍寫下隊史最佳。

對於能在第十屆闖進YAMAHA CUP全國決賽，劉昌森表示，非常地與有榮焉，「我們從預賽一場場打過來，以全勝之姿打進決賽，也相當享受這優質的比賽，可以說是我們最快樂的事情。」