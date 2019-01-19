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平常心應戰不怕被研究打法　戴資穎：勝負取決在我失誤多少

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▲戴資穎。（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

BWF世界羽聯超級500賽馬來西亞大師賽中，世界球后戴資穎8強賽對上泰國女將依瑟儂(Ratchanok Intanon)，卻遭到對手直落二無緣4強，不過賽後他提到，「不怕對手研究自己，頂尖選手常交手、彼此研究很正常，勝負都掌握在自己手中，以及要注意失誤的多寡。」

戴資穎在去年馬來西亞大師賽決賽不敵依瑟儂收下亞軍，本站原先要力拼冠軍而來，先在8強賽就遇上依瑟儂，而翻開戴資穎和世界前10選手的對戰中，也只有對依瑟儂的戰績略佔下風的10勝12負，本次交手則是只鏖戰31分鐘後，整場比賽失誤率高，最終以13：21、14：21遭到直落二落敗。

依瑟儂認為戴資穎並沒有發揮完全的實力，反而讓這場比賽成為雙方交手中最容易的一場勝利，賽後詢問戴資穎狀況，戴資穎則說沒事。對比依瑟儂的不解，戴資穎則是相當平常心，戴資穎提到，「我打球都是抱持著平常心，比賽的勝負則是取決於自己當天的失誤量多不多。」

不過戴資穎也說，「自己對於意外的失誤增加會鑽牛角尖，就會一直打向同一個地方，直到失誤不再發生，但也因此累積了不少失分。」對於新賽季的新目標，「目前沒有什麼目標，不過希望每一站都可以打進8強或者是4強。」

▼依瑟儂。（圖／路透社）

▲▼2018全英羽球公開賽,全英賽,依瑟儂。（圖／路透社）

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關鍵字： 大馬大師賽戴資穎依瑟儂盧楊配男雙
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