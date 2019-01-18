搶輸世仇洋基？　紅襪總管表明不花大錢簽終結者

▲金柏瑞上賽季擔任紅襪終結者。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

紐約洋基以3年2700萬美元搶簽「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino），看起來又在自由市場擊敗世仇紅襪，不過豆城軍不是不搶而是不要，紅襪總管鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）直言表示，今年將不會在終結者這個位子上花大錢。

紅襪上賽季的終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）合約到期，正尋求一份大約，不過對此紅襪並沒有任何興趣。根據《ESPN》報導，鄧布勞斯基在18日的談話表示，「我們目前還有點薪資彈性，不過並沒有很多。」

新賽季紅襪有可能不會在市場找終結者，而是直接採用原本的牛棚投手，鄧布勞斯基不排除會是巴恩斯（Matt Barnes）、布雷瑟（Ryan Brasier）甚至是萊特（Steven Wright）都將在候選名單中。

▲洋基搶下歐塔維諾組成豪華牛棚。(圖／達志影像／美聯社)



洋基在延攬到歐塔維諾後，新賽季的牛棚陣容將有查普曼（Aroldis Chapman）、貝坦西斯（Dellin Betances）、布里頓（Zach Britton）等人組成超豪華鐵牛棚。不過對此世仇紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，「我認為我們有能夠在9局抓下出局數的人，在7、8局也是。他們（洋基）有強大的牛棚，但我們也有著優異的先發輪值，投手戰力將打平。」

鄧布勞斯基也來「贊聲」，「當你看到我們的先發輪值後，應該找不到與我們匹敵的第二支球隊。」不過紅襪除了信任先發輪值外，團隊薪資也是考量重點，目前2.4億美元的團隊薪資高居全大聯盟第一，為了避免連2年支付豪華稅，今年賽季必須將團隊薪資壓在2.46億美元以下。

▼紅襪總教練柯拉、總管鄧布勞斯基。（圖／達志影像／美聯社）

