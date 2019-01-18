亞足賽／16強對戰出爐　越南比黃牌數吊車尾晉級

▲越南隊於十六強吊車尾晉級。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

亞洲盃小組賽最後一天的賽程，E組第三的黎巴嫩以4比1擊敗朝鮮後確定搶下分組第三的位置，但在依照規定比較後仍無法晉級16強，另一場E組的龍頭之爭則由卡達以2比0擊敗沙烏地阿拉伯，確定以分組第一晉級。

24個國家分成6組搶最後晉級16強的名額，除了各組取前2之外，在6組的第三名中取4國晉級，A組第3巴林積分為4分，另外阿曼、吉爾吉斯、越南以及黎巴嫩積分皆為3分，阿曼在最後一戰贏了土庫曼2球淨勝球與吉爾吉斯同為0優先晉級。

▲孫興慜領南韓進16強對巴林 。（圖／CFP）

越南以2比0擊敗葉門後，與黎巴嫩淨勝球、進失球數皆相同，但由於黎巴嫩比越南多兩張黃牌，因此由越南搶下16強最後一席。D組與F組的龍頭之爭，日本以2比1擊敗烏茲別克拿下F組第一，伊朗跟伊拉克以0比0踢和，但由於伊朗淨勝球多伊拉克3球因此排名第一。

亞洲盃16強將在1月20日開始，第一場比賽將由約旦（B1）對上吊車尾晉級的越南（D3），接著是泰國（A2）對中國（C2），1月21日伊朗（D1）對阿曼（F3）、日本（F1）對沙烏地阿拉伯(E2)、澳洲（B2）對烏茲別克（F2）。

地主阿聯酋（A1）將於1月22日對戰吉爾吉斯（C3），奪冠大熱門南韓（C1）將對上巴林（A3），16強的最後一戰於1月23日由卡達（E1）出戰伊拉克（D2）。

▲泰國16強戰對中國 。（圖／達志影像／美聯社）