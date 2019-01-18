運動雲

> >

王建民良師益友　「穆帥」6度叩關今年有望進名人堂

ETtoday運動雲

穆西納曾是洋基的精神領袖之一。(圖／達志影響／美聯社)

▲前洋基名投「穆帥」穆西納6度叩關名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

王建民旅美洋基時期的良師兼益友「穆帥」穆西納（Mike Mussina），去年與名人堂擦肩而過，今年將是第6度叩關，而名人堂將於1月23日公布票選結果，大聯盟專家認為，穆西納今年很有機會跨過75%門檻，成為新科名人堂成員。

根據美媒報導統計，前洋基名投「穆帥」穆西納在今年初已公布的選票中，已經獲得73.3%選票，預計本次票選將可得到82%選票，在票選邁入第6年，終於能夠晉身大聯盟名人堂成員。

穆西納18年大聯盟生涯，前後效力於金鶯和洋基隊，一共累積270勝153敗成績，在歷史上僅有5名投手勝場數、勝率高於他，雖然生涯未達300勝，也沒有賽揚獎加持，但生涯9次在美聯賽揚票選排名前6，已可證明他是一代強投，擁有具備入選名人堂的資歷。

穆西納生涯中有許多令人印象深刻的表現，包括生涯兩度拿下19勝，並在2008年生涯最終賽季、大聯盟生涯第18年繳出20勝成績。另外，他曾於1997年美聯冠軍戰演出單場15K，以及在2001年面對世仇差點投出「完全比賽」。

穆西納生涯成績穩定，但身處在巨怪強森（Randy Johnson）、麥達克斯（Greg Maddux）和葛拉文（Tom Glavine）等300勝巨投的年代，導致成績光芒也被掩蓋，但他的成績無庸質疑，根據美媒《The Score》統計，有多達84%球迷認為他該進名人堂。

▲王建民（右一）與良師益友穆西納。（圖／達志影像／美聯社）

▲王建民（右一）與良師益友穆西納。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 王建民穆西納名人堂穆帥
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

「宇宙費城人」哈波聯手神鱒楚特　2021年組最猛外野

擊敗世仇紅襪　洋基3年2700萬美元簽「滑球怪物」歐塔維諾

中職／喜歡獅隊大家庭　張竣凱轉職變司機

「滑球怪物」被洋基搶走　紅襪完全沒在怕已列備案

男子15歲少女房外自慰　被前NFL球星老爸打到面部骨折

澳網／布沙爾發球無用遭虐　網球甜心連4次大滿貫止步次輪

讀者回應

﻿

最新新聞

1費霸橫掃美國小將　澳網叩關16強

2史密斯兜售案　獨行俠首選是留人

3征服你的味蕾！Lamigo耳掛式咖啡登場

4再見妨礙中籃　巫師倫敦站絕殺尼克

5穆西納6度叩關今年有望進名人堂

熱門新聞

1費城人計畫哈波聯手楚特組最猛外野

2洋基3年2700萬美元簽歐塔維諾

3喜歡獅隊家庭　張竣凱轉職變司機

4歐塔維諾被洋基搶走　紅襪不擔心

5前球星家前自慰　變態被打到骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366