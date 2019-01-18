王建民良師益友　「穆帥」6度叩關今年有望進名人堂

▲前洋基名投「穆帥」穆西納6度叩關名人堂。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

王建民旅美洋基時期的良師兼益友「穆帥」穆西納（Mike Mussina），去年與名人堂擦肩而過，今年將是第6度叩關，而名人堂將於1月23日公布票選結果，大聯盟專家認為，穆西納今年很有機會跨過75%門檻，成為新科名人堂成員。

根據美媒報導統計，前洋基名投「穆帥」穆西納在今年初已公布的選票中，已經獲得73.3%選票，預計本次票選將可得到82%選票，在票選邁入第6年，終於能夠晉身大聯盟名人堂成員。

穆西納18年大聯盟生涯，前後效力於金鶯和洋基隊，一共累積270勝153敗成績，在歷史上僅有5名投手勝場數、勝率高於他，雖然生涯未達300勝，也沒有賽揚獎加持，但生涯9次在美聯賽揚票選排名前6，已可證明他是一代強投，擁有具備入選名人堂的資歷。

穆西納生涯中有許多令人印象深刻的表現，包括生涯兩度拿下19勝，並在2008年生涯最終賽季、大聯盟生涯第18年繳出20勝成績。另外，他曾於1997年美聯冠軍戰演出單場15K，以及在2001年面對世仇差點投出「完全比賽」。

穆西納生涯成績穩定，但身處在巨怪強森（Randy Johnson）、麥達克斯（Greg Maddux）和葛拉文（Tom Glavine）等300勝巨投的年代，導致成績光芒也被掩蓋，但他的成績無庸質疑，根據美媒《The Score》統計，有多達84%球迷認為他該進名人堂。

▲王建民（右一）與良師益友穆西納。（圖／達志影像／美聯社）



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