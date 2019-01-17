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字母哥24秒內兩度摧毀小賈索　公鹿踏平灰熊取3連勝

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▲▼字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥僅上場22分鐘攻下全場最高27分。（圖／達志影像／美聯社）

 記者黃詩崴／綜合報導

公鹿今（17）日客場挑戰灰熊，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先是在小賈索（Marc Gasol）面前顏扣，攻守互換後字母哥又賞給小賈索一記麻辣火鍋，最終公鹿也靠著字母哥27分、11籃板的雙十表現帶隊以111比101成功踢館灰熊。

▲字母哥先是顏扣小賈索後立馬再賞給對手麻辣鍋。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。

下半場開始1分多鐘，安戴托昆波在低位要到球後往禁區單打，當時守他的是哈樂戴（Justin Holiday）不過被假動作騙掉後，字母哥準備起身爆扣，小賈索在籃下試圖想要封阻但為時已晚，並且還成為希臘怪胎暴扣海報的配角。

灰熊取得球權後， 小賈索先是在弧頂與康利（Mike Conley）打擋拆，一個pick＆pump後小賈索在外線吸引到羅培茲（Brook Lopez）撲上前防守，順勢過掉羅培茲直闖禁區，原本也想來個單手爆扣為剛剛討回顏面，沒想到此時待在底線的字母哥上前協防，正面對決後臂展221公分的字母哥成功擋下小賈索送他一記麻辣鍋。

▲▼字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

▲小賈索今天攻下14分不過命中率不到4成。（圖／達志影像／美聯社）

安戴托昆波本場受限於比賽前段犯規累積過快，因此上半場上場時間不多，這也讓聯盟龍頭公鹿與實力略低的灰熊在上半場打得膠著，不過字母哥在下半場的開端短短24秒在攻守兩端摧毀對方禁區悍將小賈索，這也讓第三節結束後公鹿取得18分大幅領先。

公鹿上一戰面對熱火，字母哥僅上場25分鐘就繳出12分、10籃板、10助攻大三元的表現帶隊輕鬆滅火；背靠背交手灰熊的比賽，上場時間更少只有22分鐘，但依舊繳出全場最高的27分、11籃板雙十演出，以10分之差擊敗灰熊，取得3連勝。公鹿狀況火燙近10戰拿下8勝，目前以32勝12敗獨走全聯盟。

關鍵字： NBA公鹿灰熊小賈索Marc Gasol安戴托昆波
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