中職／味全龍復活要永續經營　規定交5年3.6億保證金

▲龍象傳奇經典賽,味全龍（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

頂新集團想讓味全龍在中職復活，大家都喊出既然想要重返職棒，就要永續經營。中華職棒在新球團加盟辦法中必須繳交保證金，規範新球團要經營5年以上，否則就要沒收保證金。

味全龍在1999年奪下3連霸後，頂新集團魏應行跟球員、球迷在新莊球場開心慶祝隊史首度3連霸，但卻在球隊赴歐洲封王旅遊之際，宣布解散味全龍，即便球迷抗議也不改解散決定。

解散20年的今年，頂新集團卻喊出評估要以味全龍重返中職，外界都以頂新希望用職棒形象。挽回因黑心油失去民心的企業。

現有職棒4支球團、球員及球迷，對於味全龍重回中職，都心存一絲希望，他們這一次味全龍是真的重回職棒，而且要永續經營。

▲龍象傳奇經典賽,味全龍（圖／記者季相儒攝）

中職在2017年訂定新球團加盟辦法，就有一條規範新球團永續經營的條款，就是新球團要繳交5年經營保證金3.億元，可以是現金或銀行保證函。

並且規定有下列情形之一要沒收保證金，分別是「球團設立未滿五年而解散或轉賣者」、「球團違反中華職棒棒球協約而情節重大者」、「擁有球隊經營權之法人、團體或其代表人涉及簽賭等違法經營情事者」、「球團相關從業人員或球員涉及簽賭等違法情事者。但擁有球隊經營權之法人、團體及其代表人已盡相當之管理義務者，不在此限。」、「球團經營困難無法正常給付薪資達二個月者」、「其他嚴重違反法律情事者」。

新球團要提供經營企劃書，應附加「主場規劃」，以確保新增球團之目標球迷群與其他球團沒有重複以避免惡性競爭。其中要有地方支持：公開支持聲明（聯名簽署）。母企業基本資料：企業稽核與調查報告、執行長履歷書與經營理念。新球團計畫書：符合市場機制的宣傳計畫、符合三場理論（主場、農場、球場）的經營模式以照顧球員、經營球迷。

▲味全龍迷參與徐生明棒球賽踩街遊行，跟徐總雙親致意。（圖／記者歐建智攝）