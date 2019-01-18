金塊湯瑪斯傷癒速度緩慢　恩師教頭馬龍期待刺客回歸

▲金塊後衛湯瑪斯（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas）本季加盟前國王恩師馬龍（Mike Malone）執教的金塊，儘管他因傷至今沒有出賽，但馬龍於16日接受《丹佛郵報》採訪時表示，他仍相當期待湯瑪斯回歸，湯瑪斯將會使金塊陣容更特別，也會帶給板凳更多火力支援。

馬龍表示，「我對現在陣容很滿意，但你看看湯瑪斯還沒歸隊，當他回歸後我們將會有一個更有力更特別的陣容；他會帶給板凳更多的力量，我們在季前已經討論過這件事。」

「小刺客」湯瑪斯於2017年球季效力塞爾提克時期場均可繳出30分場均得分，也帶領塞爾提克一路殺到東區冠軍賽才遭騎士淘汰，他率隊表現出色，使他一度有MVP呼聲，但他也因負傷出賽使他近兩季傷癒後表現大打折扣，他因此遭交易至騎士、湖人，他於去年3月進行髖關節手術，本季初加盟金塊，至今仍在復健中。

湯瑪斯上季效力湖人時場均可繳出20.9分、2.8籃板、6.7助攻表現，湯瑪斯過去在國王時期與金塊教練馬龍有不錯合作經驗，本季加盟金塊時馬龍也期待他在傷癒復出後帶給金塊板凳更多火力。

湯瑪斯近兩季因傷勢困擾表現下降不少，多數美媒認為加入馬龍執教的金塊將會是他生涯最後一搏的機會，馬龍也針對湯瑪斯傷勢表示，湯瑪斯恢復速度超乎預期的慢，目前仍沒有明確歸隊時間，但他有鑒於他在國王執教時期與湯瑪斯建立的信任感，他仍很期待湯瑪斯回歸。

▼金塊教練馬龍。（圖／CFP）

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